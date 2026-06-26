Ya está en Venezuela la ayuda de EEUU y Starlink

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Un alto mando del ejército de los Estados Unidos llegó el jueves a Caracas para coordinar directamente el apoyo militar estadounidense en las labores de rescate y asistencia tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que han dejado al menos 589 fallecidos y miles de damnificados.

“El mayor general del Cuerpo de Marines de EE.UU., Kevin J. Jarrard, llegó hoy a Caracas, Venezuela, para supervisar el apoyo del Departamento de Guerra a los esfuerzos de ayuda por el terremoto en Venezuela. El mayor general Jarrard está sirviendo como el funcionario principal del Comando Sur de Estados Unidos en el terreno y está trabajando estrechamente con los socios para planificar, coordinar y dirigir las incomparables capacidades logísticas y operativas de las fuerzas armadas de EE.UU. con el fin de apoyar el rápido movimiento que salva vidas de personal de respuesta, equipo y asistencia humanitaria hacia las áreas afectadas”, asegura un comunicado oficial del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)

Jarrard actúa como el máximo representante de SOUTHCOM en terreno y colabora estrechamente con el Gobierno interino venezolano, que formalmente solicitó el apoyo estadounidense tras la emergencia.

El SOUTHCOM, en respaldo a las operaciones lideradas por el Departamento de Estado, desplegará aeronaves de ala fija y helicópteros para las siguientes tareas:

Transportar equipos de búsqueda y rescate.

Mover personal del Gobierno de EE.UU. y socios internacionales.

Entregar asistencia humanitaria crítica a las zonas más afectadas (La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo).



Starlink se suma a la emergencia

Como parte del esfuerzo tecnológico, Starlink (SpaceX) activó un plan de asistencia inmediata para ofrecer acceso gratuito a Internet hasta el 25 de julio para restablecer las comunicaciones en áreas donde las redes tradicionales colapsaron.

La empresa de Elon Musk ha hecho un despliegue rápido de terminales satelitales adicionales y se propone colaborar con el reemplazo sin costo de equipos dañados.

Horas después de los sismos, el presidente Donald Trump autorizó de inmediato al gobierno estadounidense a destinar una importante ayuda financiera, desplegar equipos de búsqueda y rescate, y colaborar con las autoridades interinas venezolanas para atender las necesidades urgentes del pueblo venezolano.

La rápida respuesta del Departamento de Estado incluye un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), que incluye dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbanos enfocados en localizar y llegar hasta los sobrevivientes.

Además de la búsqueda y rescate inmediatos, el transporte aéreo y el apoyo a la coordinación, Estados Unidos está movilizando 150 millones de dólares en asistencia a Venezuela a través de sus socios, con 50 millones de dólares provenientes de nuevas subvenciones bilaterales a socios en Venezuela, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, además de una contribución de 100 millones de dólares al fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Venezuela.

Además de brindar apoyo financiero, el Departamento está ayudando a las organizaciones a coordinar logísticamente y a establecer contacto con las autoridades interinas.