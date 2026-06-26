Cerca de 600 fallecidos y una batalla contra el tiempo por rescatar a cientos de personas

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Las autoridades venezolanas han elevado el balance oficial de víctimas por los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte del país el miércoles 24 de junio a al menos 589 fallecidos, con más de 2.980 heridos y decenas de miles de personas aún desaparecidas o atrapadas bajo los escombros.

Según el último reporte oficial del Gobierno, la cifra de muertos subió significativamente en las últimas horas mientras continúan las operaciones de rescate en zonas como La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo.

Hasta el momento, el número de desaparecidos se aproxima a más de 49.000 personas reportadas como no localizadas, según bases de datos independientes y sitios de rastreo y se calcula que cientos de personas se mantienen atrapadas bajo los escombros.

Aproximadamente 2.927 familias han sido afectadas directamente, con decenas de miles de personas sin hogar.

La ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto impactadas en total.

Los sismos provocaron el colapso de más de 250 edificios, daños graves en ocho hospitales, el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y afectaciones severas en redes de agua, electricidad, transporte y vivienda.

Las estimaciones preliminares del USGS indican pérdidas económicas que podrían oscilar entre 10.000 y 100.000 millones de dólares.

La administración Trump destinó 150 millones de dólares en ayuda inmediata, incluyendo equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo logístico militar, en coordinación con organizaciones como World Vision, Samaritan’s Purse y la ONU.

Las labores de rescate continúan a contrarreloj ante las réplicas y el riesgo de nuevos colapsos.

Las autoridades advierten que las cifras de víctimas podrían seguir aumentando en las próximas horas.

La prioridad nacional e internacional sigue siendo salvar vidas y atender a los miles de damnificados en esta que es considerada la mayor tragedia sísmica en Venezuela en más de un siglo.