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Venezuela

Fuerte réplica de magnitud 4,6 sacude Caracas y La Guaira en medio de labores de rescate

A woman prays during a mass within the National Day of Prayer for the quake victims in Valencia, Carabobo state, Venezuela, following twin earthquakes, on June 28, 2026.
A woman prays during a mass within the National Day of Prayer for the quake victims in Valencia, Carabobo state, Venezuela, following twin earthquakes, on June 28, 2026.

Sumario

  • Una réplica de magnitud 4,6 sacudió Caracas y La Guaira este lunes, con epicentro a 27 km al norte de Caraballeda, según el USGS.
  • Es la réplica más fuerte desde los terremotos del 24 de junio (magnitudes 7,2 y 7,5) que dejaron al menos 1.450 muertos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos.
  • No se reportan daños adicionales, pero el temblor generó pánico y complicó las labores de rescate en La Guaira, donde equipos nacionales e internacionales continúan buscando sobrevivientes.
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Una réplica de magnitud 4,6 sacudió la mañana de este lunes el norte de Venezuela, especialmente Caracas y el estado La Guaira, en medio de las labores de rescate tras los devastadores terremotos ocurridos la semana pasada.

El movimiento telúrico se registró poco después de las 7:00 a. m. (hora local) y tuvo su epicentro a unos 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en la costa del estado La Guaira, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La réplica es considerada la más fuerte desde el doble sismo del pasado 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 provocaron una tragedia de gran escala en el país.

Las autoridades venezolanas informaron que, hasta el momento, no se reportan daños adicionales como consecuencia de este nuevo temblor. Sin embargo, el sismo generó pánico entre la población, obligando a muchas personas a salir nuevamente de sus viviendas por precaución.

Habitantes de La Guaira y Caracas relataron que el movimiento se sintió con fuerza, lo que reavivó el miedo en comunidades aún afectadas por la destrucción reciente.

La réplica ocurre cinco días después de los terremotos que han dejado al menos 1.450 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos, según cifras oficiales.

En la zona más afectada, La Guaira, continúan las labores de rescate con equipos nacionales e internacionales que buscan sobrevivientes entre los escombros de cientos de edificaciones colapsadas.

Las autoridades han indicado que se han registrado más de 400 réplicas desde el evento principal, por lo que mantienen vigentes medidas de prevención y alerta para la población.

A pesar de que ha pasado el período crítico de rescate, los equipos de emergencia siguen trabajando contrarreloj en la búsqueda de personas atrapadas. La presencia de réplicas como la de este lunes complica estas labores, al aumentar el riesgo de nuevos derrumbes.

La situación mantiene al país en estado de alerta y profundiza la crisis humanitaria derivada de uno de los desastres naturales más graves recientes en Venezuela.

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