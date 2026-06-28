Sube a 1.450 cifra oficial de muertes por terremotos en Venezuela

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El número muertes por los terremotos en Venezuela aumentó este domingo a 1.450, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Jorge Rodríguez, en un mensaje por televisión con el más reciente reporte de víctimas de estos sismos.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", afirmó Rodríguez en este balance del gobierno venezolano sobre la devastación provocada por estos terremotos, sobre todo en la zona de La Guaira.

De acuerdo con ese reporte oficial, subió en 20 las víctimas mortales de los sismos en Venezuela después de que el sábado el propio Rodríguez informara de 1.430 muertos.

“3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y de los siete estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas”, afirmó Rodríguez en el balance oficial de este domingo sobre los terremotos.

El presidente del parlamento venezolano informó de un aumento también de la cantidad de edificios derrumbados o dañados por estos sismos.

“La cifra de edificios afectados o colapsados se eleva a 774, 189 con colapso total y 585 con una afectación o un colapso parcial”, aseguró Rodríguez.

El gobierno venezolano dijo que los terremotos afectaron también 38 hospitales que, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, ya estaban rápidamente reparando, y que el total de edificaciones e infraestructuras dañadas ascendía a 2.501.

“Quien nos solicite o nos proponga ayudarnos, aquí los esperamos con muchísimo gusto y se lo agradeceremos por siempre”, aseguró Rodríguez, al referirse a la ayuda internacional recibida hasta el momento por Venezuela.

Las autoridades cuantifican la ayuda en 2624 rescatistas extranjeros, 137 perros de búsqueda, 49 vehículos de apoyo 84,4 toneladas de ayuda humanitaria, entre otros recursos.

La agencia Reuters informó este domingo que al menos 30 personas habían sido rescatadas con vida este fin de semana, entre ellas varios niños, pero que aún continuaban desaparecidas miles de personas, mientras se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes.