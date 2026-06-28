EEUU amplía su despliegue militar para apoyar las labores de rescate en Venezuela

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Estados Unidos reforzó este domingo su operativo de asistencia humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos en ese país, ahora con el envío de más personal militar, aeronaves y equipos especializados, entre ellos un centenar de pilotos de la Fuerza Aérea, según informó en un comunicado el Comando Sur (SOUTHCOM).

De acuerdo con la información de SOUTHCOM, entre los nuevos recursos enviados a Venezuela para apoyar la respuesta internacional a la emergencia por los sismos en esa nación, se encuentra un Elemento de Respuesta de Contingencia (CRE) que agrupa unos 100 pilotos de la Fuerza Aérea con experiencia en gestión de aeródromos y equipos especializados.

Cinco aviones de transporte C-17 Globemaster trasladaron hasta Venezuela al nuevo contingente enviado por Estados Unidos con el fin de respaldar la expansión segura de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

El Comando Sur afirmó en su comunicado que ese equipo complementa el trabajo realizado por un Grupo de Evaluación de Aeródromos del Ejército estadounidense, que logró efectuar las reparaciones necesarias para restablecer las operaciones en el principal aeropuerto del país y continúa colaborando con las autoridades venezolanas para normalizar otros servicios esenciales.

Igualmente, aviones C-130 Hercules de la Fuerza Aérea transportan personal y equipos, mientras aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines siguen movilizando recursos y personal clave hacia las zonas afectadas.

El SOUTHCOM anunció también que cerca de 130 marines estadounidenses llegarán al puerto de La Guaira en las próximas 24 horas para colaborar con las autoridades locales en la reapertura de esa terminal marítima, cerrada por los terremotos, una decisión que permitirá agilizar la entrada por vía marítima de suministros y equipos destinados a las regiones más afectadas.

Actualmente, helicópteros UH-1Y Venom, embarcados en el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale (LPD-28), realizan evaluaciones aéreas de los daños y trasladan al personal del Departamento de Estado que dirige la misión estadounidense de asistencia.

Durante la mañana de este domingo, marinos y miembros del Cuerpo de Marines ya entregaron ayuda humanitaria en el puerto de La Guaira mediante una operación de desembarco.

La operación también incorpora helicópteros CH-47 Chinook del Ejército de Estados Unidos, de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, que prestarán apoyo al puente aéreo para el transporte de personal, suministros y equipos.

En el caso de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, el comunicado informó que continúa proporcionando imágenes satelitales de las comunidades afectadas y de la infraestructura dañada para facilitar la evaluación de los daños, identificar las zonas con mayores necesidades y orientar las operaciones de rescate y distribución de ayuda.

El Comando Sur aseguró que todas las operaciones estadounidenses son completamente autosuficientes y no requieren recursos locales para su funcionamiento.

El comunicado de SOUTHCOM indicó además que las autoridades estadounidenses continúan coordinando nuevas contribuciones militares, junto con el Departamento de Estado, el gobierno venezolano y otros países aliados que protagonizan la respuesta internacional a la catástrofe, las cuales serán anunciadas una vez sean confirmadas.