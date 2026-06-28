Papa León XIV reza por los fallecidos en sismos en Venezuela y agradece a rescatistas

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El papa León XIV expresó su cercanía y solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han causado numerosas víctimas y extensos daños materiales.

Durante el rezo del Ángelus este domingo en la Plaza de San Pedro, el pontífice dedicó un mensaje en español en el que manifestó su apoyo a los afectados por la tragedia.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, afirmó León XIV.

El Papa también aseguró sus oraciones por las personas fallecidas y transmitió su consuelo a los familiares de las víctimas, reiterando su cercanía espiritual a todos los damnificados.

El pontífice reconoció el trabajo de los equipos de rescate y de quienes participan en las labores de asistencia, a quienes dirigió palabras de agradecimiento y aliento por su labor en medio de la emergencia.

En su mensaje, León XIV insistió en la importancia de la solidaridad internacional ante la magnitud de la tragedia, pidiendo que no falte apoyo para la población venezolana en estos momentos difíciles.

Como gesto concreto, el Vaticano ya había anunciado el envío de una ayuda inicial de 100 mil euros destinada a atender las necesidades más urgentes de los afectados por los sismos.

Los terremotos, ocurridos a mediados de la semana pasada, han dejado hasta ahora más de 1.400 fallecidos, miles de heridos y un alto número de desaparecidos, además de severos daños en viviendas e infraestructuras, especialmente en la región de La Guaira.

El mensaje del Papa se centró en expresar condolencias, acompañamiento espiritual y un llamado a la comunidad internacional a apoyar a Venezuela frente a una de las emergencias más graves registradas recientemente en el país.