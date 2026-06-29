Familiares de niño cubano desparecido en Venezuela suplican para que no cese la búsqueda

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Familiares de Dayán Martínez, un niño cubano de 10 años, mantienen la esperanza de que aún esté con vida bajos los escombros tras los terremotos en Venezuela.

“Dayán el único nieto que nos queda. Tiene 10 añitos. Hace cinco días que no dormimos. ¡Alguien tiene que hacerlo, por favor! Dicen que está vivo. ¿Como van a seguir demorándolo?”, afirmó Isolina Dávila, abuela de Dayán en un mensaje de audio enviado a Martí Noticias desde Melena del Sur, Cuba, donde ella reside.

Isolina ya sufrió la pérdida de su nieta Vanessa Martínez, prima de Dayán, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este sábado en Venezuela, más de 72 horas después de los terremotos en ese país.

“Han pasado cinco días. No sé hasta cuánto podemos seguir esperando”, dijo la mujer, abuela paterna de Dayán, quien mencionó que habría tres niños atrapados ahí.

Maryerit Arcia del Rey, esposa del tío de Dayán, quienes residen en Estados Unidos, también pidió que no cese la búsqueda de su sobrino en el edificio Coral Beach. “Pido ayuda porque ayer a las seis de la tarde voluntarios y vecinos que estaban el área se comunicaron conmigo para decirme que habían escuchado voces en Coral Beach”, explicó.

De acuerdo su relato, se escucharon voces entre los escombros donde se cree esté Dayán. “Ellos están como en un sótano y ahí están los niños”, comentó Arcia del Rey.

La tía de Dayán explicó en su mensaje que cuando este lunes fue un equipo de rescate salvadoreño a la zona de Coral Beach, ocurrió el sismo de magnitud 4,6 que volvió a sacudir Venezuela, pero que no provocó nuevos daños ni muertes.

“Ellos dicen que por los protocolos que tienen tras un terremoto, no pueden entrar otra vez al área pasadas las tres horas si no hay más actividad sísmica. La familia está desesperada. Han pasado ya muchos días”, declaró.