Venezuela eleva a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos

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Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas tras los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, según el balance oficial divulgado este lunes mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas devastadas.

Tras los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, se han registrado unas 609 réplicas. La más fuerte, de magnitud 4,2, ocurrió este lunes.

Según las autoridades al menos 855 edificios sufrieron daños, la mayoría en el estado de La Guaira y Caracas. Naciones Unidas estima que hasta 6,8 millones de habitantes podrían verse afectados por los sismos, debido a los daños en viviendas, infraestructura y servicios esenciales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó hoy que la administración del presidente Donald Trump elevó a más de 300 millones de dólares su compromiso para apoyar las operaciones de emergencia, tras evaluar nuevas necesidades sobre el terreno mediante equipos de respuesta desplegados en el país.

Washington señaló que el objetivo es reforzar las tareas de rescate, la atención médica y la distribución de suministros de emergencia a la población afectada.

Además,el Comando Sur (SOUTHCOM) está desplegando capacidades aéreas, navales y logísticas para sostener la operación humanitaria en Venezuela.