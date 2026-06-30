Washington dice que apoyará de manera sostenida la recuperación en Venezuela

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Estados Unidos ioncrementó este lunes a 300 millones de dólares la asistencia humanitaria destinada a atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener un respaldo sostenido durante las fases de recuperación y reconstrucción.

El anuncio fue realizado desde el centro de acopio de la organización Global Empowerment Mission (GEM), en Doral, Florida, donde autoridades estadounidenses, líderes locales y decenas de voluntarios participan en la recolección y clasificación de ayuda para las comunidades afectadas.

La vocera del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó que el compromiso de Washington va más allá de la respuesta inmediata.

"El gobierno de Estados Unidos ya anunció que debe ser una ayuda sostenida y también se anuncia reconstrucción. Estamos comprometidos con Venezuela. Sabemos que hay cosas inmediatas, pero también sabemos que existen necesidades de mediano y largo plazo", afirmó.

Molano indicó que un equipo especializado continúa coordinando la respuesta sobre el terreno y precisó que más de 320 expertos en atención de emergencias permanecen desplegados en Venezuela para apoyar las labores humanitarias.

"Ese equipo especializado para coordinar toda esa ayuda estadounidense está muy al tanto de todo lo que está ocurriendo en el terreno. La ayuda financiera que Estados Unidos está dando y que se actualizó a 300 millones de dólares se canaliza a través de organizaciones internacionales y estadounidenses", agregó.

Piden facilitar el ingreso de la ayuda

Durante la jornada, funcionarios estadounidenses y representantes del sur de Florida insistieron en que la asistencia humanitaria debe llegar sin restricciones a los damnificados.

La congresista por Florida, María Elvira Salazar, envió un mensaje directo a las autoridades venezolanas.

"El gran mensaje es enviárselo a Delcy Rodríguez y a su gobierno interino, que no puede detener toda esta ayuda, porque de qué nos sirve que toda esta gente venga, done y con gran esperanza quiera ayudar y esta ayuda no llegue."

Por su parte, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, informó que ya comenzaron los envíos de asistencia desde el sur de Florida.

"Yo estuve en el aeropuerto ayer y les puedo decir que ayer mandamos el primer avión de carga y hoy salió el segundo."

El concejal de Doral, Rafael Piñeyro, también exhortó a que los insumos lleguen a quienes más los necesitan.

"No vacilen con eso, no jueguen con las vidas que ya han jugado bastante con las vidas de los venezolanos."

Voluntarios impulsan la operación humanitaria

La movilización ciudadana también se convirtió en uno de los pilares de la operación. Decenas de voluntarios acudieron al centro de acopio para clasificar alimentos, medicinas, productos de higiene y otros insumos que serán enviados a las zonas afectadas por el terremoto.

Desde tempranas horas de la mañana se observaron largas filas de venezolanos residentes en Florida dispuestos a colaborar con la iniciativa.

Para Deborah de la Blanca, una de las voluntarias, participar representa una forma de apoyar a quienes atraviesan la emergencia.

"Somos venezolanos que, aunque estemos fuera, nos duele nuestro país, nos duele nuestra gente. Estamos aquí, pero deseamos estar allá y podemos contribuir de muchas maneras. Si no puedes aportar dinero, dedícale algunas horas y ayuda aquí."

Las autoridades y organizaciones humanitarias informaron que durante los próximos días se habilitarán nuevos centros de acopio en distintos puntos de Estados Unidos para ampliar la recolección de donaciones destinadas a los sobrevivientes del terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio.