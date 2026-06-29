María Corina Machado dice que hará "lo que tenga que hacer" para regresar a Venezuela

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La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció que el gobierno de su país había cerrado el espacio áereo comercial para impedirle llegar a Venezuela. No obstante, aseguró, intentará regresar para participar en las labores de recuperación tras los terremotos de la pasada semana.

Machado, quien se encuentra en Panamá, aseguró que hará “lo que tenga que hacer y hablará con quien haya que hablar” para poder contribuir a la coordinación de la respuesta ciudadana frente a la emergencia.

"Esto no se trata de mí; somos miles, millones, que queremos ir; es un país entero en duelo que necesita consolarse unido. No me tengan miedo”, expresó.

Machado sostuvo que su prioridad es acompañar a los venezolanos afectados por la tragedia y participar en las labores de apoyo y reconstrucción. “Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, el consuelo y el abrazo”.

La líder opositora acusó además al gobierno de obstaculizar la asistencia durante la emergencia al impedir el regreso de venezolanos dispuestos a colaborar, bloquear el trabajo de voluntarios que distribuyen alimentos y medicinas, dificultar la llegada de equipos internacionales de rescate y limitar la labor de periodistas que buscan informar sobre la magnitud del desastre.

“Bloquear la información y manipularla, en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, sostuvo Machado.

“Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y a estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción. Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas. Para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos; porque de ésta también nos levantaremos”, concluyó.

Los terremotos, registrados la semana pasada, han dejado más de 1700 muertos y miles de heridos, además de severos daños en infraestructura y servicios esenciales, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con apoyo de equipos nacionales e internacionales.