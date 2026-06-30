Aumenta a casi 2 mil cifra oficial de muertos por sismos en Venezuela

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El número de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles aumentó a 1,943, informó este martes el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez.



La cifra representa un incremento de 224 víctimas mortales en comparación con el balance oficial divulgado el lunes, cuando las autoridades reportaron 1,719 fallecidos tras la tragedia.



Rodríguez también señaló que el número de personas heridas casi se duplicó, al elevarse a 10,571 lesionados, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas afectadas.

La devastación puede observarse desde el espacio, señala un reporte de la agencia de noticias Reuters que cita datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EEUU.

Según estimaciones de la NASA, a partir de imágenes satelitales, cerca de 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos del 24 de junio.

Parte de las edificaciones derrumbadas no han recibido a rescatistas profesionales y han sido familiares o vecinos los que han trabajado removiendo piedras para rescatar gente o cadáveres, de acuerdo con el testimonio de sobrevivientes y habitantes de distintas localidades.

Gianluca Rampolla, coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, dijo al medio británico que el número de fallecidos posiblemente será mucho mayor.



"Sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada. Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo —y esto es algo que se ha acordado con las autoridades locales— 10,000 bolsas para cadáveres", dijo este lunes.



Las autoridades mantienen los operativos de emergencia y la evaluación de daños provocados por los sismos, considerados entre los más devastadores registrados en el país.

Se espera que las cifras continúen actualizándose a medida que avanzan las tareas de rescate y se obtiene información de las áreas más afectadas.