Inauguran hospital de campaña de emergencia en La Guaira, Venezuela

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La organización humanitaria cristiana Samaritan’s Purse, con sede en Carolina del Norte, puso en funcionamiento este martes un hospital de campaña de emergencia en La Guaira para atender a los heridos por los terremotos que devastaron el norte de Venezuela la semana pasada.

El centro médico comenzó a recibir a sus primeros pacientes y dispone de dos quirófanos, 56 camas para hospitalización, una unidad de cuidados intensivos, farmacia y laboratorio.

Esta semana, Washington elevó a más de 300 millones de dólares la ayuda a Venezuela, tras identificar necesidades urgentes sobre el terreno. Samaritan’s Purse es una de las organizaciones a las que se ha dirigido parte de la ayuda.

La organización indicó que más de 40 integrantes de su Equipo de Respuesta ante Desastres trabajan en Venezuela y que nuevos especialistas continúan llegando al país. Además de la atención médica, el grupo distribuye materiales para refugios temporales, mantas y kits de higiene, al tiempo que instala sistemas comunitarios de filtración de agua para garantizar el acceso a agua potable en las áreas afectadas.

“La destrucción es inmensa: cientos de edificios se han derrumbado, miles están dañados y decenas de miles de personas siguen desaparecidas. Me parte el corazón ver tanto sufrimiento. Sabemos que la cifra de muertos va a aumentar y la necesidad es enorme”, afirmó en un comunicado Franklin Graham, presidente de Samaritan’s Purse.

“Nuestro hospital de campaña está abierto y brindamos atención quirúrgica vital, tratamos heridas y les recordamos a las familias que Dios las ama. El pueblo de Venezuela necesita nuestras oraciones”, agregó.

La organización informó además que ha transportado por vía aérea más de 98 toneladas de suministros de emergencia al país mediante su avión de carga Boeing 767 y prevé continuar los envíos en los próximos días para reforzar las operaciones humanitarias.

Tras los dos potentes terremotos registrados el 24 de junio, casi 2.000 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas, según el conteo oficial.