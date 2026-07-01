EEUU: la tragedia del terremoto no frena el plan de transición para Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

La Administración Trump aseguró que el terremoto que golpeó a Venezuela no modifica la hoja de ruta de tres fases diseñada para el país y que, aunque la prioridad inmediata es atender la emergencia humanitaria, el plan político continuará una vez superada la etapa más crítica.

Durante una conferencia de prensa virtual organizada por el Centro de Medios de Miami del Departamento de Estado, Martí Noticias consultó al encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, y al comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, acerca de si la tragedia había desplazado el plan de tres fases anunciado por Washington, centrado en la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática.

Barrett fue enfático al afirmar que la estrategia no ha cambiado: "El presidente y el secretario han expuesto un plan de tres fases para Venezuela que permanece intacto".

El diplomático explicó que la prioridad inmediata es salvar vidas y atender a las comunidades afectadas por el terremoto. Señaló que el proceso ya había comenzado a avanzar hacia la fase de recuperación económica, pero que la magnitud del desastre obliga a concentrar temporalmente todos los esfuerzos en la asistencia humanitaria. Agregó que, una vez superada esa etapa, la Administración retomará plenamente la segunda fase del plan.

El general Donovan respaldó esa posición y aseguró que coincide plenamente con ese enfoque.

Además del futuro de la hoja de ruta para Venezuela, ambos funcionarios ofrecieron un balance de las operaciones de asistencia desplegadas en el país.

Barrett destacó que Estados Unidos lidera la mayor operación internacional de ayuda moderna en Venezuela. Explicó que la asistencia humanitaria ya supera los 300 millones de dólares e incluye apoyo para agua potable, saneamiento, transporte aéreo, logística y equipos especializados de búsqueda y rescate. También informó que hospitales de campaña ya se encuentran operativos en las zonas afectadas y reiteró que el objetivo inmediato sigue siendo salvar vidas.

Por su parte, el general Donovan explicó que la respuesta es coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Indicó que alrededor de 2.000 efectivos estadounidenses participan en las labores de apoyo, junto con vehículos, aeronaves y embarcaciones, y aseguró que permanecerán en territorio venezolano "hasta que este trabajo se termine".

Los funcionarios precisaron además que la misión continúa enfocada en la búsqueda y rescate de sobrevivientes y que esa prioridad se mantendrá hasta que las autoridades venezolanas determinen el paso a una nueva fase de la emergencia.