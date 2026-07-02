Respaldo en Florida a petición de nuevo TPS para venezolanos tras los terremotos

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Congresistas y autoridades locales del sur de Florida solicitan a la Administración Trump redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que permanecen en Estados Unidos, al considerar que los terremotos han agravado la emergencia humanitaria en Venezuela.

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, aseguró que la legislación estadounidense contempla expresamente los terremotos como una de las causas para otorgar el TPS y pidió a la administración actuar en consecuencia.

"La ley es clara, el Congreso incluyó específicamente los terremotos como fundamento para otorgar el Estatus de Protección Temporal porque entendió que hay desastres que hacen imposible que una persona regrese de manera segura a su país", escribió la legisladora en redes sociales.

Salazar añadió que enviar a cientos de miles de venezolanos de regreso a un país afectado por un desastre natural, sumado a la crisis política, económica y humanitaria que enfrenta Venezuela, "simplemente no es una opción".

Por su parte, el legislador Carlos Giménez coincidió en que las circunstancias actuales justifican una nueva designación de este recurso migratorio. "El TPS está hecho para situaciones como esta. Esa es la razón por la que existe. Aunque el TPS anterior haya sido cancelado, ahora se necesita uno nuevo porque no podemos enviar a venezolanos de regreso a un país en las condiciones en las que está Venezuela hoy", afirmó.

Al respaldo de los legisladores también se sumó la alcaldesa de Doral, Christy Fraga, quien reiteró que han solicitado desde hace meses una protección temporal para los venezolanos que viven en Estados Unidos.

Fraga sostuvo que, independientemente del mecanismo migratorio que adopte el gobierno federal, considera necesario permitir que quienes han demostrado buena conducta, trabajan, pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades puedan permanecer legalmente en el país mientras Venezuela enfrenta la emergencia y avanza su proceso de recuperación.

A su vez, el concejal de Doral Rafael Pineyro señaló que firmó una carta dirigida a la Administración Trump respaldando la redesignación del TPS.

"Estados Unidos ya lo ha hecho anteriormente ante desastres naturales. Este es el desastre natural más grande que ha vivido la región y la Administración tiene todas las condiciones para brindar este apoyo temporal a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos", expresó.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un período determinado. Su designación corresponde al Departamento de Seguridad Nacional.

Hasta el momento, la Administración Trump no ha anunciado una decisión sobre la solicitud. Sin embargo, el respaldo expresado por congresistas y autoridades locales busca que el impacto de los terremotos sea considerado como un nuevo fundamento humanitario para redesignar el TPS en favor de los venezolanos que permanecen en territorio estadounidense.