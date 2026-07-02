Exiliados quieren al chavismo lejos de las ayudas a Venezuela y denuncian a las Fuerzas Armadas (VIDEO)

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Organizaciones venezolanas en el exilio cuestionaron la respuesta de las autoridades venezolanas durante la emergencia causada por los terremotos del pasado 24 de junio y reiteraron el llamado a garantizar el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria para las miles de familias afectadas.

Durante una actividad en el sur de Florida, Helen Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Venezolanos en el Exilio (AMAVEX), insistió en que la asistencia internacional debe mantenerse al margen de cualquier interés político y llegar directamente a quienes la necesitan.

Villalonga afirmó que "ninguna ayuda humanitaria debe convertirse en un instrumento de control político", al tiempo que pidió que los organismos internacionales supervisen la entrega de los insumos destinados a las zonas devastadas.

Por su parte, José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), criticó el desempeño de la Fuerza Armada venezolana durante las primeras horas posteriores al desastre.

"Lo primero que vimos fue una ausencia completa de las Fuerzas Armadas durante las primeras 48 horas. No se vio presencia de efectivos militares donde ocurrió el colapso por los terremotos", afirmó.

Colina también denunció la circulación de videos en los que presuntamente algunos militares aparecen apropiándose de pertenencias de las viviendas afectadas, en lugar de participar en las labores de rescate y asistencia.

"Abundan los videos de militares cargando electrodomésticos; en algunos casos encontrando dinero y dólares. Están más pendientes de beneficiarse personalmente que de ayudar a las víctimas, lo que quiere decir que estamos ante un Estado fallido", sostuvo.

El dirigente advirtió que la reconstrucción del país será un proceso complejo mientras, a su juicio, permanezcan las actuales autoridades.

"No va a ser un proceso fácil, pero con los delincuentes que se encuentran en el poder va a ser mucho más difícil reconstruir al país", expresó.

Las declaraciones se producen mientras continúan los esfuerzos para canalizar ayuda internacional hacia Venezuela.

Recientemente, desde un centro de acopio en Miami, legisladores estadounidenses y autoridades locales del sur de Florida solicitaron a las autoridades venezolanas facilitar el ingreso de alimentos, medicinas y otros suministros enviados desde el exterior para atender a las víctimas del terremoto.