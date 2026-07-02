Acusación federal contra Castro se estudiará en escuelas públicas de Florida

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La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 estará a partir del curso escolar 2026-2027 en el plan de clases sobre la historia del comunismo de las escuelas públicas de la Florida, según una nueva norma de estudios de la Junta Estatal de Educación.

El diario Tampa Bay Times informó que el pasado 30 de junio la Junta Estatal de Educación de Educación de la Florida modificó sus regulaciones de estudios sociales, con el objetivo de incluir, en los planes educacionales de las escuelas públicas, la información sobre el rol de Castro en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate.

De acuerdo con el diario floridano, el comisionado interino de Educación de Florida, Paul Burns, presentó esa modificación como una de las actualizaciones regulares de los estándares académicos que son revisados de forma periódica para incluir en los planes de estudios hechos recientes, como el que hicieron en febrero de este año para insertar la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

En noviembre de 2025, la Junta Estatal de Educación de Florida aprobó las nuevas normas de las clases sobre la historia del comunismo en las escuelas públicas del Estado que incluyen los detalles de regímenes como el de Cuba, Venezuela, China y la extinta Unión Soviética.

En abril de 2024, en una ceremonia en la sede de la Brigada 2506 en Miami para conmemorar el 63 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó el entonces proyecto de ley SB 1264, que entró en vigor en julio de ese año, que estableció la enseñanza obligatoria en las escuelas públicas en este Estado sobre los males del comunismo y su peligrosa influencia en los Estados Unidos.

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en la Torre de la Libertad de Miami los cargos contra Raúl Castro por su responsabilidad en el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal, por cazas MiG cubanos que derribaron las aeronaves civiles de Hermanos la Rescate sobre aguas internacionales.

Castro enfrenta cuatro cargos de asesinato, dos cargos de destrucción de aeronaves y un cargo de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses.También fueron acusadas otras cinco personas vinculadas al régimen cubano.