En cifras, la magnitud de la catástrofe en Venezuela (VIDEO)

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El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 se ha convertido en una de las peores tragedias naturales de la historia reciente del país.

A 11 días del desastre, las cifras oficiales y estimaciones internacionales revelan la magnitud de la destrucción y el drama humanitario que aún continúa. El balance de fallecidos, heridos, desaparecidos y damnificados pudiera ser todavía mayor.



Muertos: 2.645 personas es la cifra oficial que sigue en aumento mientras avanzan las labores de rescate y se recuperan cuerpos entre los escombros.



Heridos: Más de 12.400, con hospitales desbordados y miles de personas recibiendo atención médica de emergencia.



Desaparecidos: Decenas de miles. Estimaciones de la ONU y reportes ciudadanos superan los 50.000 a 68.000 casos sin localizar.



Damnificados y desplazados: Más de 15.866 personas sin hogar. La ONU estima que hasta 6,8 millones de venezolanos se han visto afectados en las zonas impactadas, incluyendo 680.000 niños que necesitan asistencia urgente.



Las regiones más devastadas: Seis zonas en particular han sufrido los mayores daños: La Guaira, seguida de Caracas y estados como Yaracuy, Miranda, Falcón y Carabobo.



Edificios afectados: Más de 58.870 estructuras dañadas o destruidas según evaluaciones satelitales (NASA/PNUD). De ellos, 189 con colapso total solo en La Guaira, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas.



Costo estimado: Alrededor de 6.700 millones de dólares (aproximadamente el 6% del PIB), aunque evaluaciones más amplias de la ONU elevan los daños directos a 37.000 millones de dólares, sin contar pérdidas indirectas como interrupciones en servicios básicos, transporte y economía.

Otros impactos: Daños en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, carreteras, redes de agua, electricidad y telecomunicaciones, con más de 1,2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira.