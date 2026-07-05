Discurso del presidente Donald Trump en homenaje a los 250 años de la Independencia de EEUU

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Buenas noches, Estados Unidos. Si creen que eso fue fácil, no lo fue. Y quiero agradecer a todos porque hicieron lo correcto. Vieron los relámpagos y yo dije: "No hay manera. Aunque tengamos que hablar frente a una sola persona a las cuatro de la mañana, voy a estar aquí. No hay forma de que nos desanimen".

Calculaban que había 375.000 personas antes de que todos tuvieran que irse. Y ahora hay 150.000 personas. Es la cosa más increíble que alguien haya visto. Al menos eso creo. Y simplemente quiero darles las gracias. Me siento muy mal por algunas personas. Se fueron y no pudieron regresar. Pero ustedes son personas muy especiales. Y tenemos un país muy especial. Muchas gracias.

Esta noche nos reunimos para celebrar uno de los hitos más alegres y gloriosos de todos los tiempos. ¿Y saben cuál es? Doscientos cincuenta, el 250.º aniversario. Y tengo que decir esto: una de las personas más brillantes de mi equipo, detrás del escenario, me dijo: "No se preocupe, señor. Quizás podamos hacerlo la próxima semana". Yo respondí: "La próxima semana no sirve. Este es el gran día. Queremos el 4 de julio. No estamos buscando cualquier otro día de julio".

Porque este es el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia. No hay nada igual. Durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima culminación de la historia humana. Este país es el hogar de la libertad. Esta es la tierra de la libertad. Y esta bandera es el estandarte de la nación más extraordinaria, más excepcional y más increíble que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Y ahora nos va mejor que nunca.

Ningún pueblo ha hecho más bien, ha demostrado más valentía, ha logrado más progreso, ha corregido más injusticias ni ha alcanzado mayor grandeza que ustedes, el pueblo estadounidense. Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. En todo el mundo intentan ser como nosotros. Nadie puede ser como nosotros. Y con la ayuda de Dios, siempre seremos así, o incluso mejores. Vamos a ser mejores.

Aquí, en el National Mall, celebramos el triunfo de la libertad sobre la tiranía, la victoria de la libertad sobre la opresión y el triunfo perdurable del espíritu estadounidense desde el 4 de julio de 1776 hasta el 4 de julio de 2026. Son grandes fechas. Dos fechas muy importantes. Y esta noche nuestro país es más fuerte, más libre, más rico, más seguro y más orgulloso que nunca.

Pero todo comenzó con ese milagro de la historia que vive para siempre en el corazón de cada patriota. En Filadelfia, nuestros Padres Fundadores reunieron el valor de gigantes y la sabiduría de siglos para proclamar con valentía estas verdades eternas. Declararon que todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados por la mano de nuestro Creador de derechos sagrados e inalienables, y que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Al firmar sus nombres en la lista de la libertad, aquellos 56 patriotas lo arriesgaron todo, dieron un paso hacia el escenario del destino y conquistaron una victoria para la eternidad. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y esta es una noche para la historia. Creo que es algo muy especial. Esto es más grande que si no hubiéramos tenido los relámpagos. Tuvimos relámpagos. Pero esto es más grande. Un poco más incómodo, pero más grande. Creo que, a su manera, es incluso más hermoso.

Desde el principio, fuimos una nación que vivió bajo los lemas "Victoria o Muerte" y "Vive libre o muere". Uno de cada cien estadounidenses dio su vida en la lucha por la independencia. Para recordarnos quiénes fueron esos héroes y lo que nos legaron, tenemos el honor de contar esta noche, en el corazón de la capital de nuestra nación, con una de las primeras banderas estadounidenses que existieron, fechada en 1777. Lleva las 13 estrellas y las 13 franjas que representan a los 13 estados que declararon su independencia el Cuatro de Julio. Aquí está. Esta fue la bandera que ondeó victoriosa en Saratoga. Y estas son auténticas. Son las banderas originales. Son banderas que han sido testigos de mucha historia. Fueron las Barras y Estrellas que ondearon triunfantes cuando los británicos izaron la bandera blanca de la rendición en Yorktown. Aquella fue una gran rendición. Nadie pensó que eso fuera posible. Eran la mayor potencia del mundo y se rindieron. Y ese fue el comienzo. Desde entonces, el mundo entero sabe que los estadounidenses nunca permitiremos que nadie nos arrebate nuestra libertad. Eso no va a ocurrir. Y toda esa retórica de los comunistas no tiene ninguna posibilidad. Ni la más mínima. No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado y nunca funcionará.

Los estadounidenses nunca debemos olvidar que somos un pueblo histórico y heroico, con un espíritu heroico y un propósito heroico en esta hermosa tierra que compartimos. Estamos hechos del valor, el fuego, la carne y la sangre de las mejores y más valientes personas que este mundo haya producido jamás. Somos los más valientes y los mejores. Esta noche juramos lealtad a la bandera que ellos nos legaron. Y decimos: que Dios bendiga a los inmortales patriotas de 1776 y que viva por siempre la causa de la independencia. Que reine por los siglos de los siglos. Siempre estaremos en la cima. Nunca permitiremos que nuestro país caiga. Siempre seremos los mejores.

Nuestros Padres Fundadores no solo conquistaron nuestra libertad; la aseguraron con el documento político más justo jamás concebido. Se llama la Constitución de los Estados Unidos. Es algo muy especial. Y es gracias a su genialidad que, después de 250 años, seguimos siendo el mejor pueblo del planeta. A diferencia de muchos otros lugares del mundo, en este país tenemos libertad de expresión, libertad de religión, igualdad ante la ley —aunque a mí no me trataron muy bien, pero no vamos a entrar en eso— y el derecho a poseer y portar armas. Y durante los casi seis años que fui presidente, protegí con mucha firmeza la Segunda Enmienda. Y ellos no pudieron hacerle absolutamente nada. Y no fue fácil. Pero nosotros protegemos la Segunda Enmienda. La protegemos con mucha firmeza y con mucho cuidado.

A lo largo de las generaciones, los estadounidenses han luchado, derramado su sangre y dado su vida no solo para garantizar esos [inaudible], sino también para extenderlos a ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos. Porque somos un solo pueblo. Somos una sola familia —y ustedes lo demostraron esta noche— bajo una sola bandera. Y, como dice nuestra Declaración de Independencia, todos fuimos creados a imagen de un único Dios Todopoderoso. Y un comunista [inaudible], eso es seguro.

Pocos héroes nos recuerdan esto mejor que William Carney, quien escapó de la esclavitud para convertirse en soldado de la Unión durante la Guerra Civil, que en aquella época fue un acontecimiento de enorme importancia. En combate, vio a sus compañeros caer bajo el fuego enemigo mientras portaban la bandera de las Barras y las Estrellas, y el sargento Carney se lanzó al suelo para impedir que la bandera tocara el barro. No quería que tocara el suelo. No quería que tocara el barro. Quería que permaneciera impecable. La alzó bien alto sobre el campo de batalla y recibió cuatro disparos. Pensaron que había muerto, pero siguió avanzando. Amaba a nuestro país. Amaba nuestra bandera. Antes de regresar al campamento anunció: "Muchachos, la vieja bandera nunca tocó el suelo". Se convirtió en el primer afroestadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. Recibió la Medalla de Honor del Congreso y fue el primer afroestadounidense en obtenerla. Fue un gran hombre. Se han escrito historias sobre él. Era alguien verdaderamente especial.

Nos acompaña esta noche para celebrar esta marcha constante de la libertad otro condecorado con la Medalla de Honor, el coronel Paris Davis, cuyo valor le valió la gloria eterna en Vietnam. Ayudó a dirigir un ataque sorpresa contra un centenar de combatientes enemigos. Dijeron que estaba acabado. Que todo su grupo estaba acabado. Y, a pesar de sufrir múltiples heridas que ponían en peligro su vida, salvó la vida de sus compañeros de armas. Esta noche está aquí para rendir homenaje a una bandera única en su tipo: la que cubrió el féretro del presidente Abraham Lincoln en Independence Hall. Muchas gracias. Un gran hombre. Se ve mejor que yo. Se ve magnífico. Y es un hombre valiente. Gracias a héroes como él, nuestra bandera siempre será un símbolo de libertad y justicia para todos. Coronel Davis, muchas gracias. Un gran hombre, un gran hombre. Gracias.

Los estadounidenses ampliaron las bendiciones de la libertad y nunca hemos dejado de ampliar nuestras ambiciones y nuestros sueños. Tuvimos el sueño americano, pero nunca lo habíamos tenido como lo tenemos ahora. El sueño americano ha regresado, fuerte y hermoso. Saben, ahora es difícil ingresar a nuestras Fuerzas Armadas. Hace dos años no podíamos cubrir los puestos y ahora sobran los candidatos. Estamos batiendo récords, estableciendo récords. De hecho, es difícil ingresar. Lo mismo ocurre con nuestros grandes cuerpos de policía y nuestros bomberos. No podían contratar a nadie. Nadie quería hacerlo. Ahora es difícil conseguir esos puestos, pero es realmente difícil entrar en nuestras Fuerzas Armadas porque la gente vuelve a respetar y amar a nuestro país.

Nuestro ascenso hasta convertirnos en la nación más fuerte y poderosa del mundo no fue un accidente de la historia. Reconstruimos nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato. Las hemos utilizado un poco en nuestro… bueno, en realidad debería decir en mi tercer mandato, pero no lo haré porque no quiero generar ninguna controversia. Pero las hemos utilizado y hemos tenido un éxito tremendo. Miren a Venezuela; miren a Irán. Los destruimos. Destruimos sus fuerzas armadas. Los estadounidenses cruzaron las Grandes Llanuras, escalaron las Montañas Rocosas, dominaron la naturaleza salvaje, conquistaron la frontera y construyeron un imperio. Se llama el Imperio de la Libertad. Trazamos los ferrocarriles, levantamos los rascacielos, esos hermosos rascacielos, y excavamos el Canal de Panamá, considerado la octava maravilla del mundo, algo que todos decían que era imposible de lograr. Y, por cierto, 38.000 estadounidenses murieron para hacer posible una de las mayores obras de ingeniería de todos los tiempos: el Canal de Panamá. Ese fue el espíritu incontenible que creó las industrias más poderosas del mundo y construyó las fuerzas armadas más fuertes que nadie hubiera visto jamás. Y hoy son más fuertes y más poderosas que nunca.

La determinación, la audacia y el coraje de los estadounidenses forjaron héroes como Davy Crockett, Wyatt Earp, Annie Oakley, Teddy Roosevelt y la leyenda del Viejo Oeste, Buffalo Bill Cody. Fueron grandes y poderosas figuras, cuyos extraordinarios nietos y bisnietos nos acompañan esta noche. Ellos están junto a una de las primeras banderas estadounidenses que ondeó sobre nuestra nación en expansión. Esa bandera fue llevada hacia el oeste cuando Lewis y Clark iniciaron su expedición en 1803. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Es un placer tenerlos aquí. Es un placer tenerlos aquí.

Para honrar este espíritu audaz e indomable de Estados Unidos, también tenemos la primera bandera que ondeó sobre una de las mayores obras arquitectónicas de todos los tiempos. Se llama el Puente de Brooklyn, uno de los puentes más hermosos del mundo. Fue construido hace mucho tiempo. A su derecha está la bandera que ondeó sobre nuestro buque insignia después de que la Marina de Estados Unidos hundiera la flota española en el fondo de la bahía de Manila, una de las mayores victorias navales de la historia. Muy parecida a nuestra reciente victoria al hundir toda la Marina iraní, 159 buques, hasta el fondo del mar, todo en cuestión de un instante. Ocurrió muy rápidamente. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo. Y junto a ella también está la bandera que fue entregada a ese inmortal, ese fantástico e inmortal Rough Rider, el único e inigualable Theodore Roosevelt —estuve el otro día en la inauguración de su museo— cuando regresó triunfante de Cuba, con la inscripción: "Bienvenido a casa, coronel Roosevelt, vencedor de la Loma de San Juan". Fue un gran caballero.

Los estadounidenses conquistaron el Oeste y construyeron el mundo moderno porque Estados Unidos es una nación de ganadores. Y hoy nuestro país vuelve a ganar. Estamos ganando como nunca antes. Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener la grandeza de Estados Unidos. Y lo haremos aprobando la Ley Save America, lo que significa que todos los votantes deberán presentar una identificación para votar; todos los votantes, todos los votantes, deberán presentar una pequeña cosa llamada prueba de ciudadanía. Y no habrá más voto por correo, salvo en casos de enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje. Y ya no habrá fraude en las elecciones. Es muy sencillo.

Juntos también estamos reafirmando la verdad de que la fortaleza y el poder de Estados Unidos no son algo de lo que debamos avergonzarnos. Son algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. Este país ha sido la mayor fuerza de paz y justicia sobre la Tierra. En el siglo pasado derrotamos a los tiranos, destruimos el mal y salvamos la libertad una y otra vez.

Ken Schubring tenía 19 años cuando sobrevivió al ataque japonés contra Pearl Harbor. Después de que los aviones enemigos hundieran buques como el USS Arizona, decidió que ayudaría a Estados Unidos a contraatacar y ganar. Quería que Estados Unidos respondiera y venciera. Pilotando bombarderos B-29 en el Pacífico, Ken combatió desde el primer día hasta el último. Estuvo en la guerra desde el principio y permaneció en ella hasta la rendición incondicional del enemigo. Obtuvimos una rendición incondicional. Él estuvo allí. Hoy, con 104 años y con un aspecto magnífico, el capitán Schubring está aquí con nosotros y rinde homenaje a la bandera que se hundió con el Arizona en Pearl Harbor, pero que volvió a izarse gracias a unos extraordinarios patriotas estadounidenses. Es un símbolo del desafío estadounidense. Por favor. Gracias, capitán. Gracias, capitán. Gran trabajo. Muchas gracias. Tiene usted muy buenos genes. Ese es su hijo. Su hijo va a vivir muchos años. Muchas gracias, capitán.

Durante el Día D, en la Segunda Guerra Mundial, el teniente de la Marina Arthur Rose comandó 36 embarcaciones de desembarco como parte de la mayor armada naval de la historia. Al recordar aquella escena, escribió a sus padres: "Qué gran país somos". Hoy, con 107 años, el teniente Rose está aquí para rendir homenaje a una de las posesiones más preciadas de nuestra nación: la bandera que ondeó a bordo de la primera embarcación de desembarco del Día D y que condujo a los primeros estadounidenses a las playas de Normandía para liberar Europa y derrotar para siempre al fascismo nazi. Teniente Rose, usted es una inspiración para este hermoso público y le damos muchas gracias.

Un hombre extraordinario. Tiene 107 años. Tiene 107 años. En Iwo Jima, en el Pacífico, los Marines enfrentaron algunos de los combates más brutales de la historia de la guerra. Derramaron su sangre por cada centímetro de montaña que conquistaron. Y cuando llegaron a la cima e izaron las Barras y las Estrellas para que todos las vieran, fue algo muy especial para todos los que estaban allí, para todos los presentes y para todos los que lo estaban viendo. No podían creerlo. Se suponía que eso no iba a suceder. Hoy nos acompaña uno de los últimos sobrevivientes de aquella batalla, el cabo de los Marines Don Graves, de 101 años, y está aquí para rendir homenaje a esa famosa bandera que vio elevarse en la gloria de Iwo Jima hace 81 años. Y todos ustedes han visto esa bandera muchas veces.

Así que, damas y caballeros, estos son los combatientes y las banderas de la Generación Más Grande. Son la generación más grande. Me cuesta admitirlo, pero lo son. Salvaron al mundo e hicieron que Estados Unidos se sintiera muy, muy orgulloso. Estamos muy orgullosos de todos ustedes, héroes. Y después de derrotar al fascismo, los estadounidenses se enfrentaron al mal del comunismo durante la Guerra Fría. Y, como dije anoche en el hermoso Monte Rushmore —qué lugar tan hermoso, donde Washington, Jefferson, Lincoln y Theodore Roosevelt se alzaban a mi espalda mientras hablaba— Estados Unidos nunca será un país comunista. Eso no va a ocurrir. El comunismo es un perdedor y siempre lo será. El sistema comunista es lo opuesto al sistema estadounidense, y el sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a levantar su fea cabeza aquí mismo, en Estados Unidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Nos gusta detener una amenaza así de inmediato, antes de que empiece. Es como un cáncer. Hay que extirparlo. Hay que extirparlo rápidamente.

Esta noche agradecemos con orgullo a los veteranos de la guerra contra el comunismo, entre ellos el cabo de los Marines Pat Finn y el soldado de primera clase Rudy Meekins, quienes combatieron en la célebre batalla del embalse de Chosin, en Corea. Aquella fue una batalla muy dura. Gracias. Pat luchó cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Eran cinco contra uno. Y, como pueden ver, está aquí para contarlo. Rudy fue herido cuatro veces, pero nunca dejó de disparar. Y nunca dejó de avanzar. También nos acompaña el veterano Sonny Ray, que luchó heroicamente contra una fuerza enemiga diez veces mayor que la de su unidad y recibió una muy merecida Estrella de Plata. Esta noche rinden homenaje a una de las primeras banderas de 50 estrellas que ondeó sobre un campo de batalla. Fue aproximadamente a comienzos de la década de 1950. Y justo al lado está una de las últimas banderas del Checkpoint Charlie, un lugar muy famoso del Muro de Berlín donde la libertad estadounidense finalmente hizo que el comunismo se derrumbara hasta su fin. Muchas gracias. Ustedes son realmente muy especiales. Gracias. Muchas gracias.

Las Barras y las Estrellas ya enviaron antes el martillo y la hoz al olvido, y volveremos a hacerlo si es necesario. No creo que vaya a ser necesario. Creo que la gente ha aprendido. Ha aprendido qué hacer y cómo manejarlo. Y nosotros sabremos manejarlo muy bien. Así que, caballeros, quiero darles las gracias de todo corazón. Son personas extraordinarias, hombres extraordinarios. Gracias. ¿Qué les parece? ¿No es fantástico? Qué honor es estar con ellos. Piénsenlo. Ciento siete años. Eso es… eso es mucho. Pero espero que todavía le queden 20 buenos años más.

A través de las generaciones, los estadounidenses nunca han dejado de esforzarse por elevar a la humanidad hacia nuevas alturas.

En 1903, los hermanos Wright, de Ohio, hicieron realidad el antiguo sueño de la humanidad de volar. Así es. Son de Ohio. Un gran estado. Y apenas 66 años después de la invención del avión, los estadounidenses plantaron nuestra bandera en la Luna. Hace apenas tres meses enviamos astronautas estadounidenses de regreso a la cara oculta de la Luna. Y esta vez volaron más lejos de la Tierra que nadie lo había hecho jamás. Y aquí están. Así que esta noche nos acompaña esa tripulación de la NASA. Artemis, ya saben, todos conocen a la tripulación, Artemis II, y todo el mundo la vio. ¿No es increíble? Se hicieron muy famosos. Todo el mundo los vio. Yo los estaba viendo. No sé qué tuvo. Captó la atención de todo el mundo. Y junto a ellos está el último hombre que caminó sobre la Luna, el astronauta del Apolo 17 Jack Schmitt. Gracias, Jack. Pareces como si pudieras estar con ellos, Jack. Te ves muy bien. Te ves muy bien, Jack. Muchas gracias. Qué trabajo. Todo el mundo lo estaba viendo. Yo estaba con un grupo de personas que normalmente no habría estado viendo algo así. Estábamos en una gran cena y todos dijeron: "Queremos encender la televisión. Queremos ver Artemis II". Mucha gente preguntó: "¿Qué es eso?". Al final de la noche ya lo sabían. Fue increíble. Y junto con Jared. ¿Dónde está Jared? Es extraordinario. Está dirigiendo la NASA. Qué gran trabajo ha hecho. Así que quiero darles las gracias a todos. Muchas gracias. Gran trabajo.

Así que estos campeones de la aviación están esta noche junto a la bandera que ondeó en el avión de los hermanos Wright pilotado por Orville Wright. Es la bandera exacta. Es muy histórica. Y ellos se sienten honrados de estar aquí. Hoy me dijeron que estaban realmente asombrados de poder estar junto a esa bandera. Es una bandera muy especial para cualquiera que pertenezca al mundo de la aviación. Así que felicidades a todos. Un trabajo fantástico. Estoy muy orgulloso de ustedes.

Y tengo un regalo especial para estos patriotas. Esta mañana, en el 250.º cumpleaños de Estados Unidos, una nueva bandera ondeó sobre el Capitolio de los Estados Unidos. Y esta noche se la entrego para que pronto sea plantada por astronautas estadounidenses en su próximo regreso a la Luna. Además, a ellos y a todos los grandes héroes que vieron esta noche sobre el escenario, y a algunos otros que no pudieron subir, les entregué una medalla muy especial de la Casa Blanca. Así que es un honor. Muchas gracias a todos. Se los agradezco. Entonces, supongo que después se dirigirán a Marte. Vamos a ir a Marte muy pronto. Y creo que es algo que tenemos en mente. Primero iremos a la Luna y luego seguiremos desde allí. Vamos a ir a Marte y seguiremos estando muy por delante de todos. Saben, creamos la Fuerza Espacial. Fue algo de lo que me sentí muy orgulloso. Algunas personas sonrieron. Pensaban que era una tontería. Y ahora están descubriendo que es una de las cosas más importantes que hemos hecho. Estábamos perdiendo frente a China y Rusia en el espacio, y ahora les llevamos una enorme ventaja. Es algo grandioso. Y fueron personas como ustedes, realmente como ustedes, las que hicieron que eso fuera posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jack.

Mientras celebramos los logros incomparables y el potencial ilimitado de Estados Unidos, nunca olvidamos que nada de esto habría sido posible sin quienes lo dieron todo para que pudiéramos llegar a este 250.º año de libertad. Tenemos el honor de estar acompañados por 11 familiares de caídos con Estrella de Oro. Las familias Gold Star… ese es uno de los mayores tributos. Es uno de los grandes… uno de los más grandes honores. Un honor muy duro. No hay nada más duro que eso. Pero son personas extraordinarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Suban, por favor. Han pasado por mucho. Muchas gracias. Y esa persona tan especial los está mirando desde arriba, mirando a mamá y a papá, al esposo, a la esposa. Están mirándolos con un enorme orgullo. Ustedes lo saben. Lo saben. Y queremos agradecerles que estén aquí. Muchas gracias. Tenemos medallas para ustedes detrás del escenario. Las traje conmigo. Pensé que se las estaría entregando hace unas dos horas, tres horas. Pero estaremos detrás del escenario y tenemos unas medallas muy hermosas para ustedes y para sus familias, de parte de la Casa Blanca. Muchas gracias a todos. Los queremos.

En este especial 4 de julio, les expresamos nuestra eterna gratitud y les prometemos honrar el sacrificio de sus héroes preservando el Estados Unidos que ellos amaron. Ellos amaban a nuestro país. Ellos se sacrificaron. Lo sacrificaron todo. Y estas personas también lo han sacrificado todo. Han pasado por un verdadero infierno. Los queremos. Muchas gracias. Gracias.

Desde 1776 hasta hoy, en todos los lugares donde ha ondeado la bandera de Estados Unidos, ha sido un símbolo de fortaleza, rectitud y esperanza. Porque eso es lo que son los estadounidenses. En 1944, una madre y su hija permanecían refugiadas en su casa, en una Bélgica ocupada por los nazis, rezando desesperadamente para que su país fuera liberado. Querían ser libres. Mientras esperaban, encontraron retazos de tela y cosieron una bandera estadounidense hecha a mano. Es hermosa, pero hecha a mano. El día en que finalmente fueron liberadas —y esa es la palabra, liberadas— se la entregaron como regalo a un soldado estadounidense. Lo que no sabían era que el bisabuelo de ese soldado no era otro que Francis Scott Key, el autor de nuestro "Star-Spangled Banner". Y esta noche nos acompaña la siguiente generación de la familia Key. Muchas gracias. Por favor. El mayor Kyle Key ha servido durante 23 años en el Ejército de los Estados Unidos. Es una persona muy respetada. Y esta noche rinde homenaje con orgullo a esa antigua bandera confeccionada con tanto esmero por aquella mujer belga. ¿Quién hubiera imaginado que Estados Unidos significaría esperanza y libertad? Felicidades. Y muchas gracias por estar aquí.

Y para concluir, desde la Declaración de Filadelfia hasta la victoria en Yorktown; desde las bulliciosas fábricas del corazón del país hasta las imponentes cumbres nevadas de Alaska; desde la interminable frontera del Viejo Oeste hasta las magníficas dunas de arena de Kitty Hawk; desde el resplandeciente horizonte de Manhattan hasta la cara oculta de la Luna —acabamos de verla—; y desde la ahora segura y hermosa capital de Washington. Piénsenlo. Washington D. C., nuestra capital, vuelve a ser una ciudad segura, resplandeciente y hermosa. Vuelve a ser segura. Pasó de ser un lugar muy inseguro hace dos años a convertirse en una de las ciudades más seguras del país y también en una de las más hermosas, hasta llegar a las resplandecientes aguas del Golfo de América. No hay desafío que los estadounidenses no puedan superar. No hay lugar al que no podamos llegar. No hay objetivo que no podamos alcanzar. Y no hay nada que los estadounidenses no puedan hacer. Y lo estamos demostrando en este momento.

Nuestro mercado bursátil es el más fuerte que ha tenido jamás. Tenemos 19,2 billones de dólares invertidos en nuestro país, seis veces más que en cualquier otro momento de nuestra historia. Estamos construyendo más fábricas en Estados Unidos que nunca antes. Los planes 401(k) de todos están en el nivel más alto que han alcanzado. Y hoy hay más personas trabajando en Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país.

Pero en este país podemos alcanzar los sueños más audaces y aparentemente imposibles. Y no ha existido en la historia un sueño más grande ni más extraordinario que el que comenzó el 4 de julio de 1776. La guerra por la independencia fue iniciada por los minutemen, agricultores, herreros y artesanos que empuñaron sus mosquetes contra el ejército más poderoso de la Tierra, el ejército más fuerte, un ejército invencible… hasta que se encontró con nosotros. Nadie los obligó a hacerlo. Lucharon porque sabían que un pueblo libre debía tener un país libre.

A lo largo de 250 años, las grandes naciones y los terribles tiranos vinieron y se fueron. Pero, después de dos siglos y medio, esta república estadounidense sigue en pie, alta y fuerte. Y nos queremos unos a otros. Eso quedó demostrado esta noche. Escucharon que todo había terminado. ¿Y qué pasó? Ustedes regresaron.

Y esta bandera estadounidense sigue ondeando, orgullosa, libre y hermosa. Hemos prosperado y florecido porque nuestros Padres Fundadores fueron grandes. Nuestra causa era justa. Nuestro pueblo es valiente. Nuestra cultura es excepcional. Y nuestro destino está escrito por Dios. Y, como podemos ver aquí esta noche, después de 250 años, el espíritu de 1776 sigue vivo en todos nosotros. Sigue rugiendo en el corazón de la capital de nuestra nación. Sigue ardiendo en el corazón de cada patriota, resuena en cada ciudad y cada pueblo, y sigue iluminando al mundo entero con el resplandor de la libertad estadounidense. Y no hay nada comparable a eso. Con 250 años de existencia, puede que seamos la república constitucional más antigua de la Tierra, pero nuestro país apenas está comenzando, porque lo mejor está por venir.

Este es solo el amanecer de la era dorada de Estados Unidos. En este 250.º Cuatro de Julio declaramos, tal como lo hicieron hace dos siglos y medio, que por nuestro país, por nuestros hijos y por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestra nación a nuevos niveles, a niveles nunca antes alcanzados. Vamos a hacerla más grande, mejor y más fuerte. Y la vamos a amar aún más. Solo quiero darles las gracias. Y los inconvenientes causados por los relámpagos pueden hacer esto. Pero los relámpagos nunca los detendrán. Quiero darles las gracias a todos. Los queremos a todos. Y es un honor ser su presidente. Gracias.

Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.