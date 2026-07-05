Espectáculo de fuegos artificiales por los 250 años de EEUU rompe récord

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El espectáculo de fuegos artificiales que puso fin la noche del sábado a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, tras el discurso pronunciado por el presidente Donald Trump en el National Mall, estableció un récord mundial Guinness.

El show, que se extendió durante cerca de 40 minutos, incluyó el lanzamiento de unos 851.000 fuegos artificiales sobre el cielo de la capital estadounidense, una cifra que, de acuerdo con los organizadores, superó cualquier exhibición anterior y le valió el reconocimiento como el mayor espectáculo pirotécnico registrado.

La exhibición estuvo acompañada por una banda sonora interpretada por un conjunto de músicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que recorrió varias décadas de la música popular estadounidense con temas de artistas como Chicago, Journey, Bon Jovi, Prince, Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Neil Diamond y Toby Keith.

Horas antes, Trump encabezó el acto central de la conmemoración, retrasado por varias horas debido a tormentas eléctricas que obligaron a evacuar temporalmente el National Mall. En su discurso, describió a Estados Unidos como “la máxima culminación de la historia humana” y sostuvo que el país es “la cuna de la libertad”.

Tras concluir la ceremonia, la Casa Blanca celebró el cierre de la jornada con un mensaje publicado en redes sociales en el que calificó la exhibición como “el mejor espectáculo de fuegos artificiales de la historia”.