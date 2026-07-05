Trump evoca batallas en Cuba en el 250 aniversario de la independencia de EEUU

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Durante su discurso por el 250 aniversario de la independencia este 4 de julio, el presidente Donald Trump apeló a episodios de la guerra hispanoamericana de 1898 para exaltar la expansión militar de Estados Unidos, al mencionar la derrota naval española en aguas cubanas y la figura de Theodore Roosevelt en la batalla de la Loma de San Juan.

Ante una multitud reunida en el National Mall, Trump presentó la historia militar estadounidense como una sucesión de victorias decisivas, desde la Guerra de Independencia hasta las guerras del siglo XX, y colocó los combates en Cuba dentro de esa narrativa de ascenso nacional.

El mandatario recordó la bandera que ondeó en un buque insignia estadounidense después de que la Marina de Estados Unidos hundiera la flota española “al fondo de la bahía de Manila”, en referencia a una de las grandes victorias navales de 1898. Trump enlazó esa campaña con Cuba y con Roosevelt, una de las figuras centrales de la guerra contra España.

Más adelante, destacó la bandera entregada a Theodore Roosevelt tras su regreso de Cuba, impresa con las palabras “Bienvenido a casa, coronel Roosevelt” y “vencedor de la Loma de San Juan”.

Roosevelt lideró a los llamados Rough Riders durante la ofensiva terrestre cerca de Santiago de Cuba, una de las acciones más recordadas de la guerra.

La batalla de las Lomas de San Juan, el 1 de julio de 1898, abrió el camino al sitio de Santiago de Cuba. Dos días después, la destrucción de la escuadra del almirante español Pascual Cervera en la Batalla Naval de Santiago de Cuba privó a España de su principal fuerza naval en el Caribe y aceleró el desenlace de la guerra

En su discurso, Trump utilizó esos episodios para subrayar la idea de Estados Unidos como “una nación de ganadores” y como potencia militar capaz de imponerse en tierra y mar.

“Los estadounidenses ganaron el Oeste y construyeron el mundo moderno”, dijo y agregó que “Estados Unidos está de vuelta” y que el país vuelve a “ganar como nunca antes”.

Días antes, durante un discurso en Dakota del Norte en la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, Trump habló también sobre Roosevelt, Cuba y la guerra de 1898.

Allí recordó la participación de Roosevelt en San Juan Hill y comentó que, tras la guerra, España perdió el control de Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas y "expandió el alcance de la nación".

Trump vuelve a cargar contra el comunismo

El presidente Donald Trump afirmó que el comunismo no tendrá espacio en Estados Unidos.

“Estados Unidos nunca será un país comunista”, dijo Trump, retomando una frase que había pronunciado la noche anterior en el Monte Rushmore. “El comunismo es un perdedor y siempre lo será”, añadió.

El mandatario vinculó esa advertencia con el sacrificio de militares estadounidenses que combatieron en guerras del siglo XX. Al mencionar a veteranos de Corea y Vietnam, sostuvo que “nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos”.

“No vamos a dejar que eso ocurra”, dijo Trump, quien comparó el avance del comunismo con “un cáncer” que debe ser extirpado rápidamente.

En su discurso en el el Monte Rushmore había dicho que la “resurgencia de la amenaza comunista” en EEUU es un “enemigo mortal” para la libertad americana. “Puedes ser leal a Karl Marx o a América, pero no a ambos”, dijo.