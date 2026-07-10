Muertos por los terremotos en Venezuela supera los 3.800

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Venezuela sigue enfrentando las graves secuelas de los dos potentes terremotos que sacudieron el centro y norte del país el 24 de junio de 2026.

De acuerdo a las cifras oficiales más recientes, el número de muertos subió a 3.889 y la cifra de heridos a casi 17.000, mientras se reportan decenas de miles de desaparecidos y miles de viviendas colapsadas.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, con epicentro en la región de Yaracuy, provocaron daños extensos en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Caracas. Las numerosas réplicas han complicado las labores de rescate y aumentado la angustia entre la población.

En La Guaira se reportó hasta el 80% de daños graves en algunas zonas, con hospitales afectados, infraestructura vial destruida, daños en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y redes de servicios básicos (agua, electricidad y gas) interrumpidas en varias regiones.

Las estimaciones preliminares de daños materiales superan los 6.700 millones de dólares, y se teme que la cifra final sea aún mayor.

Organismos como la ONU han advertido que millones de personas podrían verse afectadas indirectamente por esta crisis humanitaria.

En respuesta a la emergencia, el gobierno ha renovado llamados para el levantamiento de sanciones internacionales, argumentando que Venezuela cuenta con activos en el exterior que podrían financiar la reconstrucción si se liberan las cuentas bloqueadas.

En este contexto, envió una carta al Rey Carlos de Inglaterra solicitando la liberación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra —aproximadamente 31 toneladas— para apoyar los esfuerzos de recuperación tras los sismos.

Estados Unidos ha desplegado una respuesta significativa, destinando más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria. Esto incluye equipos de búsqueda y rescate (USAR), apoyo militar, suministros médicos y la suspensión temporal de ciertas sanciones para facilitar las operaciones de alivio. El gobierno estadounidense ha coordinado con las autoridades venezolanas y organismos internacionales para entregar asistencia rápida a las zonas más afectadas.

La portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó que la distribución de la ayuda estará a cargo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), que coordinará la recepción y entrega de los suministros a organizaciones humanitarias que ya trabajan sobre el terreno.

"Cuando ya llega todo a Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos se va a encargar de la logística de recibir estos insumos y repartirlos a las organizaciones que ya están esperando estos suministros. Todo es con transparencia y con rendición de cuentas", señaló.