Trump niega haber interferido en planes de María Corina Machado de regresar a Venezuela





Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió haberle pedido a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la paz, María Corina Machado que desistiera de viajar a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

"No, para nada. Ella es extraordinaria, es una persona maravillosa. ¿Volvió esta semana? Yo no le dije que no volviera", respondió el mandatario cuando un periodista le preguntó directamente sobre el tema.

Las declaraciones se dieron a bordo del avión presidencial y responden a reportes de prensa internacional que en las últimas semanas señalaban una supuesta interferencia de la Casa Blanca en los planes de la opositora venezolana de regresar a Venezuela tras la tragedia.

El presidente Trump aseguró incluso no saber de Machado. "¿Regresó ella a Venezuela?", preguntó a los reporteros, e insistió en que no vetó su retorno. "Yo no le dije que no regresara. Creo que es una buena persona".

El mandatario aprovechó la pregunta para hablar del Premio Nobel de la paz otorgado a Machado. "Ella me dio el Premio Nobel, ¿cómo podría caerme mal?", dijo, en referencia a las declaraciones de la venezolana tras recibir el galardón, cuando afirmó que Trump merecía el reconocimiento.

"Ella dijo: 'la única persona que debería ganarlo es Trump', yo ni si quiera la conocía. Ella dijo: 'Trump resolvió ocho guerras', lo cual es cierto", aseguró el presidente.

Machado ha confirmado en entrevista con la cadena hispana Univisión que mantiene contacto directo con Washington en medio de la emergencia que atraviesa Venezuela por el doble terremoto que dejó miles de víctimas y una crisis humanitaria en el país sudamericano.

"Yo tengo comunicación permanente al más alto nivel con las autoridades del gobierno del presidente Trump. Estoy muy agradecida por la ayuda humanitaria de Estados Unidos y tantos otros países", expresó la líder opositora.