Se eleva a 3,811 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

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A 3,811 ascendió la cifra de fallecidos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela hace dos semanas, de acuerdo con la más reciente actualización de los datos, que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Según el funcionario, el total de heridos es de 16,740, mientras que 6,462 personas han sido rescatadas entre los escombros de las estructuras destruidas por los sismos.

Asimismo, 86,794 familias se consideran damnificadas en alguna medida y 17,907 venezolanos han quedado sin hogar.

En total, 856 edificios, principalmente en la zona de La Guaira, sufrieron algún tipo de daños, de los cuales, 190 colapsaron totalmente.

En una comparecencia televisiva, Rodríguez informó 27,397 pacientes han sido atendidos en hospitales y se han establecido 87 campamentos transitorios para albergar a quienes lo perdieron todo.

A los dos terremotos, de 7.2 y 7.5 grados de magnitud en la escala de Richter, ocurridos el 24 de junio con 39 segundos de diferencia, le han seguido 1,102 réplicas, que ha dificultado aún más las tareas de rescate.

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, acompañó a su hermano Jorge en la divulgación de los datos actualizados en la televisión estatal y aprovechó la oportunidad para solicitar nuevamente el cese de las sanciones.

La mandataria interina dijo que envió una carta al Reino Unido para pedir la liberación de los lingotes de oro que están en el Banco de Inglaterra.

“Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación (...) Tenemos los recursos y he decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo”, dijo Delcy Rodríguez.

En las bóvedas del Banco de Inglaterra se encuentran 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en cuatro mil millones de dólares, que, además están en disputa en una corte de Londres.