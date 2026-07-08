Víctimas mortales, censura y acoso... terremotos en Venezuela también asestaron duro golpe al periodismo

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El impacto del doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela también alcanzó al periodismo. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), al menos nueve comunicadores perdieron la vida como consecuencia de la tragedia, mientras que más de 40 resultaron heridos y varios quedaron damnificados tras perder sus viviendas.

La mayor afectación se concentra en el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por el desastre.

Carlos Roa, vocero de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX), explicó que la organización mantiene contacto permanente con periodistas afectados y coordina apoyo junto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas.

"Tenemos colegas que perdieron sus viviendas y más de 40 periodistas heridos que atraviesan una situación extrema por las consecuencias de los terremotos", afirmó.

Roa destacó la compleja realidad que enfrentan muchos comunicadores, quienes además de sufrir personalmente los efectos del desastre deben continuar informando sobre la emergencia.

"Somos víctimas y estamos cubriendo a la vez. Es una situación muy complicada porque debemos mantener la cabeza fría y actuar con ética, aunque también estamos profundamente conmovidos", señaló.

Denuncian restricciones durante la cobertura

APEVEX también denunció limitaciones al ejercicio del periodismo independiente durante la cobertura de la emergencia.

El corresponsal venezolano para medios internacionales Fernando Tineo aseguró que funcionarios del régimen intentaron dirigir a los periodistas hacia recorridos previamente organizados por las autoridades, una modalidad que varios reporteros decidieron rechazar.

"Preferimos bajar de manera independiente a La Guaira porque así debe hacerse el periodismo: uno va donde considere necesario y entrevista a quien estime conveniente. No aceptamos esa línea que quiso imponer el gobierno", explicó.

Problemas de conectividad y censura

La organización también denunció que numerosos periodistas quedaron incomunicados tras la destrucción de infraestructura causada por el terremoto, lo que dificultó el trabajo de los medios digitales e independientes.

Según Roa, la pérdida de acceso a internet agravó una situación ya compleja debido a las restricciones impuestas desde hace años al ejercicio del periodismo en Venezuela.

"Muchos colegas realizan una cobertura valiosa a través de plataformas digitales. Sin embargo, tras los terremotos quedaron sin conexión y sin herramientas para informar, en un contexto donde ya existen numerosas limitaciones para la prensa independiente", indicó.

Más denuncias

A estas dificultades se suman denuncias de corresponsales extranjeros que aseguran haber sido detenidos temporalmente en puntos de control, obligados a mostrar sus pasaportes o impedidos de acceder libremente a zonas de rescate y distribución de ayuda humanitaria.

Las organizaciones periodísticas sostienen que estas restricciones dificultan la cobertura independiente de una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente de Venezuela.