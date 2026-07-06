Rescatistas de Florida regresan a Estados Unidos tras misión de búsqueda y rescate en Venezuela

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Los equipos de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida regresaron a Estados Unidos tras participar en las operaciones de emergencia desplegadas en Venezuela luego del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Los 169 rescatistas de las fuerzas de tarea Florida 1 y Florida 2, integradas por personal del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade y del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami, fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Miami por autoridades locales, familiares y compañeros de labores.

Durante el acto de bienvenida, el jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, agradeció el trabajo realizado por los socorristas y destacó el impacto de su misión humanitaria.

“Ustedes son el rostro de la esperanza para decenas de miles de venezolanos que se encuentran allá”, expresó.

Por su parte, el jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami, Robert Hevia, recordó que ambos equipos viajaron a Venezuela pocos días después del desastre con cerca de 80 especialistas cada uno.

“Nuestros equipos de búsqueda y rescate urbano viajaron a Venezuela hace poco más de una semana, cada equipo contaba con 80 personas dedicadas a ayudar a los ciudadanos venezolanos. Es un gran honor para nuestros equipos representar no solo a los residentes de Miami, sino también a los Estados Unidos en el extranjero”, afirmó.

Un venezolano regresó a su tierra para ayudar

Entre los rescatistas destacó la participación de Germán Leal, integrante de Miami-Dade Fire Rescue, venezolano que estuvo en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

Leal relató la impresión que le produjo regresar al lugar donde pasó su infancia y encontrar comunidades enteras devastadas por el desastre.

“Crecí en esa zona, en Caraballeda. Allí pasé mi infancia, andando en bicicleta con mis primos, yendo a McDonald's, escuchando música y comiendo hamburguesas. Ver toda esa zona destruida fue muy duro de asimilar”, señaló.

Operación internacional de rescate

Los equipos estadounidenses participaron junto a brigadas especializadas de Chile, México, Costa Rica, El Salvador y Portugal en una de las operaciones de rescate más complejas de la emergencia.

Chris Díaz, rescatista del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami, explicó que todas las delegaciones trabajaron bajo un mismo plan operativo para lograr la extracción con vida del vigilante Hernán Gil, quien permaneció atrapado durante varios días bajo los escombros de una estructura colapsada.

“Trabajamos junto a equipos de Chile, México, Costa Rica, El Salvador y Portugal. El objetivo era colaborar y trabajar en perfecta coordinación siguiendo un plan único para rescatar al señor Hernández”, explicó.

Además del personal especializado, la misión estadounidense contó con 11 perros entrenados para labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Con el regreso de los equipos de Florida, comienza el repliegue de varias delegaciones internacionales que participaron en la respuesta inicial a los terremotos, mientras las labores en Venezuela avanzan hacia una fase centrada en la asistencia humanitaria y la recuperación de las zonas afectadas.