Suben a 3.535 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

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El número de personas fallecidas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3.535, informó este lunes el gobierno venezolano.

Las autoridades mantuvieron el balance de heridos en 16.740 y no ofrecieron información sobre el número de desaparecidos. Naciones Unidas ha señalado que la cifra podría alcanzar las 50.000 personas.

Equipos de rescate continúan las operaciones de búsqueda en las zonas más afectadas por los sismos del 24 de junio, que provocaron el colapso de viviendas, edificios e infraestructura pública en varias regiones del país.

El gobierno venezolano reportó 885 inmuebles afectados peo, de acuerdo con una evaluación realizada con imágenes satelitales del programa europeo Copernicus, al menos 606 edificios quedaron destruidos y otros 448 sufrieron daños.