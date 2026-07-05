Familiares despiden a niño cubano que quedó atrapado en los escombros tras terremotos en Venezuela

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Familiares despidieron este domingo al niño cubano Dayán Martínez, de 10 años, quien quedó atrapado bajo los escombros del edificio Coral Beach, en los Corales, estado La Guaira, derrumbado por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

Por más de 11 días, la familia de Dayán mantuvo las esperanzas de encontrarlo con vida bajos los edificios donde residía, pero la familia compartió hoy un mensaje de despedida que incluye a sus primas Vanesa e Ivanna, también víctimas de los sismos.

“Con profundo dolor en nuestros corazones, queremos informar a nuestra comunidad que nuestros amados Vanesa, Ivanna y Dayán ya no están con nosotros”, dijeron.

Su familia mantuvo siempre su mensaje a los rescatistas de que no dejarán de buscarlo. Su padre lo hizo el pasado 29 de junio desde las ruinas de la edificación. Ese mismo día, la abuela paterna del pequeño, Isolina Dávila, envió un mensaje de audio a Martí Noticias en el que pedía que no demorarán más su búsqueda.

“Dayán el único nieto que nos queda. Tiene 10 añitos. Hace cinco días que no dormimos. ¡Alguien tiene que hacerlo, por favor! Dicen que está vivo. ¿Como van a seguir demorándolo?”, afirmó Dávila, desde Melena del Sur, Cuba, donde ella reside.

“Agradecemos de todo corazón a cada persona que oró, compartió nuestra publicación, envió mensajes de aliento, donó o estuvo pendiente de nosotros en estos días tan difíciles. Su apoyo fue un rayo de luz en medio de nuestra más profunda oscuridad”, escribió la familia.