Aumenta a 3.342 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

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El número de personas fallecidas por los dos terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio pasado ascendió a 3.342, según informó este domingo el Ministerio de Comunicación del país.

De acuerdo con el balance oficial actualizado, unas 16.470 personas han resultado heridas, mientras que 17.345 permanecen sin hogar como consecuencia de los sismos.

La nueva cifra representa un aumento en el número de víctimas reportadas por las autoridades, en medio de las labores de rescate, atención médica y distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

Durante un discurso con motivo de la conmemoración de los 215 años de la Independencia de Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, defendió la respuesta de su Gobierno frente a la emergencia, mientras algunos afectados cuestionan la demora en la llegada de asistencia a las comunidades impactadas por los terremotos.

Rodríguez aseguró que se han desplegado fuerzas de seguridad para apoyar las operaciones de respuesta y anunció la creación de una nueva unidad militar especializada en la atención de emergencias y desastres.

Las autoridades continúan evaluando los daños provocados por los movimientos telúricos, mientras contingentes de varios países, incluido Estados Unidos, brindan asistencia en la búsqueda y rescate de víctimas, y en la atención a los damnificados.