Rescatistas destacan la solidaridad de los venezolanos tras el devastador doble sismo

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Los rescatistas internacionales que participaron en las labores de búsqueda y rescate tras el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela aseguraron que la magnitud del desastre les recordó algunas de las peores catástrofes registradas en el mundo y destacaron la solidaridad de la población, que incluso en medio de la tragedia se preocupó por quienes habían llegado a brindar ayuda.

Iván Barrientos, integrante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, en México,indicó que "desde las primeras cifras oficiales, uno como rescatista ya sabe que la magnitud es mayor. Cuando reportan 100, 200 oó 300 fallecidos oficialmente, probablemente ese número sea diez veces más".

Barrientos explicó que la brigada activó de inmediato su respuesta. Mientras un grupo de rescatistas se trasladó a La Guaira para apoyar las operaciones de emergencia, otros permanecieron en Ciudad de México organizando un centro de acopio para enviar alimentos, medicamentos e insumos a Venezuela.

"Nos pusimos a disposición inmediatamente. Junto con la sociedad mexicana y la comunidad venezolana logramos hacer equipo para mandar víveres, medicamentos y otros insumos que se necesitaban con urgencia", señaló.

Entre quienes viajaron a Venezuela estuvo el rescatista argentino Alan López, de la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (ACECC), acompañado de su perro. Durante siete días participaron en las operaciones de búsqueda en La Guaira junto a otros equipos especializados.

López explicó que las labores se realizan con varios binomios caninos para confirmar cada posible hallazgo y reducir el margen de error durante las búsquedas. Según detalló, el canino y su institución realizó aproximadamente 48 localizaciones durante la misión. "De esas, cinco fueron de personas con vida. El resto correspondió a localizaciones de restos humanos", indicó.

López aseguró que lo que más lo marcó fue la solidaridad de los venezolanos.

"Sacando la desgracia que pasó ahí, yo me voy con lo bonito que la gente nos trató. Este fue mi primer terremoto... yo me voy con la gente", expresó.

El rescatista recordó que, incluso en medio de la tragedia, muchos venezolanos se preocupaban por el bienestar de quienes habían llegado a ayudarlos.

"El venezolano te preguntaba: '¿Comiste?, ¿tenés agua?, ¿tu perro cómo está?'. Eso es con lo que me quedo. Imagínate que no me quería ir por ese cariño inmenso que te dan. Espero algún día volver a verlos, pero sin el contexto de esta tragedia", concluyó.

La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido, según el oficialismo, ascendió el jueves a 4.930.