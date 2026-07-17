Terremoto de magnitud 7.4 estremece Chiapas, se sintió en varios países de Centroamérica

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Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes la costa de Chiapas, México, generando una amenaza de tsunami según el US Tsunami Warning System.

El sismo se sintió con intensidad en varios países de la región como Guatemala, El Salvador y con menor fuerza en partes de Honduras y el sur de Belice.

El epicentro se localizó frente a las costas de Chiapas, con una profundidad relativamente superficial que amplificó el movimiento y activó alertas preventivas de evacuación en zonas costeras.

Las autoridades mexicanas, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN), confirmaron que el terremoto de magnitud 7.4 ocurrió frente a las costas de Chiapas y activaron de inmediato el protocolo de emergencia.

Hasta el momento no se reportan víctimas fatales confirmadas, aunque hay reportes iniciales de daños en edificios y evacuaciones masivas en playas mexicanas.

Las autoridades mexicanas y centroamericanas continúan monitoreando réplicas y posibles olas de tsunami de entre 30 cm y 1 metro.

El sismo se sintió en varios edificios en la Ciudad de Guatemala, según reportaron testigos presenciales, incluyendo un corresponsal de Reuters.





El movimiento se sintió con claridad en la capital guatemalteca, aunque hasta el momento no se han reportado daños estructurales graves ni víctimas.

De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió en la mañana hora local y fue percibido en la zona metropolitana.

El USGS está actualizando la información sobre su magnitud exacta, profundidad y epicentro, ya que los primeros reportes aún son preliminares.

Guatemala se encuentra en una zona de alta actividad sísmica por su ubicación cerca de la placa tectónica de Cocos y la falla de Motagua, por lo que este tipo de eventos son relativamente frecuentes.

Las autoridades locales, a través del INSIVUMEH y la CONRED, están monitoreando posibles réplicas.

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