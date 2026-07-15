Kozak exige reformas económicas y políticas al régimen cubano durante audiencia en el Senado

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El alto funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak dijo el martes que Cuba se ha convertido en un “estado fallido” a solo 90 millas de las costas estadounidenses y reiteró que la administración Trump no tolerará esta amenaza en su vecindario.

En su testimonio ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Kozak, aseguró que Washington busca consolidar su preeminencia frente a adversarios globales, carteles y regímenes autoritarios.

“Con la detención de Maduro, el régimen comunista cubano perdió a su último benefactor. El fin de los masivos subsidios a expensas del pueblo venezolano expuso la incompetencia económica del régimen comunista cubano”, afirmó.

El funcionario recordó que el 1 de mayo el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para abordar la amenaza de seguridad nacional, dirigida al régimen cubano, su aparato de seguridad y su control de la economía y que, además, el 20 de mayo Raúl Castro fue encausado por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, en un incidente que costó la vida a tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

Kozak evocó también el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando “decenas de miles de cubanos salieron a las calles exigiendo comida, medicinas, electricidad y mayores libertades”.

“El régimen respondió con una represión brutal. Varios cientos de manifestantes pacíficos permanecen en cárceles cubanas cinco años después. Continuamos exigiendo que el régimen libere a todos los presos políticos”, dijo.

"Como ha dicho el secretario Rubio, el statu quo ya no es sostenible. Cuba debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas que le permitan resurgir como un miembro productivo y responsable del hemisferio occidental", agregó.

Sobre Venezuela el funcionario detalló tanto la respuesta humanitaria tras los terremotos del 24 de junio como la estrategia política a largo plazo.

“Estados Unidos ha movilizado un esfuerzo sin precedentes para apoyar a Venezuela, incluyendo más de $386 millones en asistencia” y el despliegue de equipos de búsqueda y rescate de varias ciudades estadounidenses, señaló.

Sin embargo, advirtió que Venezuela sigue sufriendo “las tragedias causadas por el hombre” del régimen de Maduro. “Continuaremos implementando nuestro enfoque de tres fases de estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y luego la transición a un gobierno elegido democráticamente”, afirmó Kozak.

“Estábamos viendo un progreso sustancial antes del terremoto, incluyendo reformas legislativas y una agenda para que el gobierno interino y los miembros de la Asamblea Nacional de 2015 trabajen juntos para poner en marcha la maquinaria necesaria para realizar elecciones”, agregó.

Kozak mencionó además avances en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela tras la operación del 3 de enero que “removió al principal narcotraficante” y permitió mayor cooperación con el gobierno interino.

En respuesta a la pregunta del regreso de la líder opositora María Corina Machado comentó: "Nosotros no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera. Pero al mismo tiempo dejamos claro que en estas circunstancias estamos tratando de lidiar con el terremoto".

"Nuestra posición es que todos los que han estado en el exilio deben poder regresar. Y eso incluye primero y sobre todo a María Corina. Al mismo tiempo, hemos progresado en ese sentido, aunque aún no se resuelve por completo", agregó el funcionario y se refirió a los presos políticos. "Hay unos 400, y todos deben ser liberados”.

El testimonio también abordó Nicaragua, Haití y la competencia con China en Panamá, en línea con el objetivo de Washington de reducir la influencia de actores malignos y fortalecer cadenas de suministro y minerales críticos en la región.



