Trump sobre reportes de drones iraníes en Cuba: No vamos a permitir que eso suceda

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Washington actuará si confirma los reportes de drones militares iraníes en Cuba.

Durante una conversación con periodistas, Trump fue consultado sobre los informes que apuntan a una posible presencia de drones iraníes en la isla y sobre si esa situación mantiene sobre la mesa una eventual intervención militar estadounidense.

“Si los tienen —y es muy probable que los tengan—, nos ocuparemos del asunto”, respondió el mandatario. “Marco (Rubio) está justo en la habitación de al lado y, si los tienen, nos encargaremos de ello rápidamente. No tendremos ningún problema. No vamos a permitir que eso suceda”.

Trump agregó que su administración aún verifica la información. “Podría ser que estén almacenando algunos; lo estamos investigando ahora mismo. Podría ser así, o tal vez no, pero lo averiguaremos pronto”, dijo.

La semana pasada, durante un evento organizado en Coral Gables por la organización bipartidista United Against Nuclear Iran (UANI), varios participantes advirtieron que una eventual presencia de drones iraníes en la isla representaría un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

El director ejecutivo de UANI y exembajador estadounidense ante la ONU, Mark Wallace, sostuvo que la proximidad geográfica de Cuba incrementa la preocupación sobre cualquier cooperación militar con Teherán. “Existe un sistema de armas a solo 90 millas de las costas de Florida operado por un régimen hostil alineado con otro régimen hostil que puede atacar a Estados Unidos”, afirmó.

En el mismo evento, el congresista republicano por Florida Carlos Giménez aseguró que, si Cuba dispone de alrededor de 300 drones iraníes, “representan una amenaza para Estados Unidos" y señaló que algunos de esos sistemas tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros.

La Habana ha sostenido que los drones de su inventario tienen fines defensivos y no ofensivos.

En mayo, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó confirmar los reportes sobre una supuesta flota de drones iraníes en Cuba, aunque afirmó que el gobierno cubano constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y recordó la presencia de infraestructura de inteligencia rusa y china en la isla.