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Legisladores federales de Florida y expertos en seguridad nacional expresaron este miércoles su preocupación por la creciente cooperación entre Irán y Cuba, advirtiendo que la presunta presencia de drones militares iraníes en la isla podría representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.



Las advertencias se produjeron durante una exhibición organizada en el hotel Biltmore de Coral Gables por United Against Nuclear Iran (UANI), organización bipartidista presidida por el exgobernador de Florida Jeb Bush. En el evento se presentó un dron militar iraní como muestra de las capacidades tecnológicas que Teherán ha desarrollado y exportado en los últimos años.



El director ejecutivo de UANI y exembajador estadounidense ante la ONU, Mark Wallace, afirmó que los sistemas de armas modernos han transformado el panorama de seguridad regional. Según Wallace, la cercanía geográfica de Cuba con Estados Unidos aumenta la preocupación ante cualquier cooperación militar entre La Habana y Teherán.

“Existe un sistema de armas a solo 90 millas de las costas de Florida operado por un régimen hostil alineado con otro régimen hostil que puede atacar a Estados Unidos”, sostuvo.



Wallace insistió en que Washington debe desarrollar políticas para contrarrestar estas capacidades y evitar que gobiernos de la región fortalezcan alianzas militares con Irán.



Por su parte, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez señaló que Irán produce drones “por miles” y advirtió sobre el alcance de estos aparatos. Según explicó, algunos modelos pueden recorrer hasta 2.500 kilómetros, distancia que, desde Cuba, les permitiría alcanzar objetivos mucho más allá de Florida.

“Si Cuba realmente posee unos 300 de estos drones, representan una amenaza para Estados Unidos, punto”, afirmó el legislador.



Giménez, representante republicano por la Florida, también destacó que la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial está aumentando rápidamente las capacidades operativas de estos sistemas no tripulados.



Por su parte, el exgobernador Bush calificó la proliferación de drones iraníes como una amenaza emergente a nivel mundial. Recordó que esta tecnología ya ha sido utilizada en conflictos en Medio Oriente y también por Rusia en la guerra contra Ucrania.

“Es un riesgo que debe preocuparnos”, dijo Bush al referirse a los informes sobre la supuesta existencia de alrededor de 300 drones iraníes en Cuba. “Tenemos la capacidad de proteger nuestro territorio, pero Cuba sigue siendo un riesgo para nuestro país e Irán es su aliado”.



Wallace agregó que la relación entre Irán y Cuba es de larga data y forma parte de una estrategia para aumentar la influencia de Teherán cerca del territorio estadounidense.



Sin embargo, expertos consideran que, aunque la situación merece atención, el peligro de un ataque directo desde Cuba es limitado. El analista cubano Andy Gómez, consultado durante el evento, sostuvo que la principal preocupación radica en la fragilidad del Estado cubano más que en la posibilidad inmediata de una agresión militar.



“Un Estado fallido a solo 90 millas al sur de Estados Unidos representa una amenaza para la seguridad nacional, con o sin drones”, señaló.



Gómez indicó que un ataque con drones desde Cuba es técnicamente posible, pero poco probable debido a las severas consecuencias que enfrentaría el gobierno cubano.

“No estoy demasiado preocupado, en este momento, porque Cuba lance un dron contra Estados Unidos, porque lo que vendría después para ellos sería el caos”, afirmó.



La Habana ha declarado que sus drones tienen fines defensivos y no ofensivos.



Tanto Gómez como Giménez coincidieron en que la estrategia de Estados Unidos debe continuar centrándose en mantener la presión económica y política sobre el gobierno cubano, descartando por ahora una intervención militar.



“Debemos continuar aumentando la presión sobre el régimen cubano”, afirmó Giménez. “No favorezco una opción militar en este momento, pero sí una política de máxima presión”.

Cuestionado sobre si pueden considerarse estos drones en Cuba un “clear and present danger” ((amenaza clara e inminente) para Estados Unidos, el Comandante Retirado de la Armada estadounidense José Adán Gutiérrez, ex jefe de inteligencia naval para el Hemisferio Occidental, dijo a Martí Noticias que "todavía no, en el sentido clásico de una amenaza inminente equivalente a misiles estratégicos o a una capacidad de ataque masivo sostenido".



Gutiérrez añadió que, aunque "sería algo desproporcionado afirmar eso con la evidencia pública disponible hoy", tampoco sería serio descartarlo como algo irrelevante. "Lo que sí representan es una nueva categoría de amenaza asimétrica de proximidad que tenemos en el Siglo 21, y eso cambia mucho el cálculo estratégico", afirmó.



En declaraciones a periodistas en mayo pasado, el secretario de Estado Marco Rubio declinó comentar sobre la flota de cerca de 300 drones que habría sido adquirida por La Habana, aunque reafirmó que el régimen cubano sí representa una amenaza real para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Rubio afirmó que "Cuba no solo posee armas adquiridas de Rusia y China durante años, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su territorio, no muy lejos de donde nos encontramos en este momento".

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense coinciden con las de Gómez al señalar que, el hecho de que un "estado fallido" como Cuba se encuentre ubicado a escasas millas del territorio estadounidense, significa que EEUU podría verse afectado por "la crisis migratoria, y por cualquier violencia e inestabilidad que ocurra allí", por lo que "implica directamente el interés nacional de Estados Unidos".