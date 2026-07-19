Se eleva a 5.119 cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

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La cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5.119, según el balance más reciente divulgado por las autoridades, más de tres semanas de los sismos que devastaron el país.

El nuevo reporte incorpora 50 muertes confirmadas durante las últimas 24 horas, mientras que el número de heridos permanece en 16.740, de acuerdo con la información difundida por el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de cientos de edificaciones y desencadenaron una de las peores emergencias registradas en el país en las últimas décadas. En La Guaira, ubicada a unos 40 minutos de Caracas, continúan las operaciones para recuperar cuerpos atrapados entre los escombros, mientras familiares de las víctimas permanecen en la zona con la esperanza de dar sepultura a sus seres queridos.

La emergencia también mantiene a miles de personas fuera de sus hogares. Las autoridades informaron que 17.907 personas perdieron sus viviendas y que más de 21.470 permanecen alojadas en 107 campamentos temporales habilitados por el Gobierno.

Aunque el Gobierno no ha informado una cifra oficial de desaparecidos, Naciones Unidas estimó en los primeros días posteriores al desastre que el número de personas cuyo paradero era desconocido podría alcanzar las 50.000.