Se eleva a más de 5.000 la cifra de fallecidos por doble terremoto en Venezuela

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La cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este viernes a 5.069 víctimas, mientras continúan las operaciones de recuperación de cuerpos en las zonas más devastadas del estado costero de La Guaira y miles de personas permanecen desplazadas en refugios temporales.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el número de heridos se mantiene en 16.740, sin ofrecer un nuevo balance sobre personas desaparecidas.

En las zonas más afectadas de La Guaira, estado vecino de Caracas y epicentro de la devastación, continúan las labores de recuperación de cuerpos entre los escombros. Decenas de familiares, vecinos y voluntarios civiles participan en las tareas junto a equipos de rescate, mientras maquinaria pesada trabaja en la remoción de estructuras colapsadas.

Aunque las autoridades no han divulgado una cifra oficial de desaparecidos, Naciones Unidas ha estimado que el número de personas cuyo paradero aún se desconoce podría alcanzar las 50.000.

De acuerdo con el balance oficial, más de 21.000 personas permanecen alojadas en 107 campamentos habilitados por el gobierno tras la catástrofe.

En esos refugios improvisados, muchas familias han comenzado a organizar su vida cotidiana dentro de las carpas, ante la expectativa de que la permanencia sea prolongada mientras esperan una solución habitacional definitiva.