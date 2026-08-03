Yordán Alvarez, en modo abusador, vuelve a ser el Cubano de la Semana

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Desde que arrancó la temporada del 2026, el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, no ha hecho otra cosa que abusar de los lanzadores rivales.

Alvarez continúa inmerso en una temporada histórica y una vez más, dejó números incuestionables para ser el Cubano de la Semana en Grandes Ligas.

Air Yordán, quien busca convertirse en el primer pelotero nacido en la Mayor de Las Antillas en ganar la Triple Corona en el mejor béisbol del mundo, disparó diez hits en 22 turnos entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto, para average de .455, con cinco carreras anotadas y siete impulsadas.

Como extrabases, se apuntó cuatro dobletes y un cuadrangular, para promedio de slugging de .773.

El bateador designado de los Astros lidera la Liga Americana en average (.330), anotadas (77), remolcadas (84), hits (133), jonrones (35), slugging (.650), promedio de embasamiento (.442), OPS (1.092) y total de bases (262), lo que evidencia el dominio que ha establecido sobre todos los lanzadores rivales.

Su actuación semanal fue clave en el ascenso de los Astros al primer lugar de la división Oeste del joven circuito, luego de remar contra la corriente durante los primeros cuatro meses de la campaña.

Para añadir más mérito a lo que está haciendo el Big Man de Houston, fue seleccionado como Jugador del Mes en la Liga Americana en julio, segunda vez que lo consigue en la actual campaña.

Sólo Rafael Palmeiro, en 1999, y José Abreu, en 2014, eran los únicos cubanos en ganar dos galardones de Jugador del Mes en una misma temporada.

Gran semana tuvo también el pinareño Andy Pagés, jardinero central de los Dodgers de Los Angeles.

En los últimos siete días, Pagés conectó diez cohetes en 26 oportunidades, para average de .385, con dos anotadas y cinco remolques.

Entre sus hits, sumó un biangular y un vuelacercas, para slugging de .538.

Intransitable en la lomita estuvo el holguinero Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston.

El Misil Cubano, líder histórico en ponches entre todos los relevistas que han pasado por Grandes Ligas, trabajó en cuatro partidos, en los que lanzó cuatro episodios en blanco, con ocho abanicados.

Se apuntó una victoria y tres juegos salvados, para llegar a 394 en su carrera, noveno en la lista de todos los tiempos.

Chapman, además, fue seleccionado como Relevista del Mes de julio en la Liga Americana.

Otro relevista zurdo que tuvo una semana perfecta fue el habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego.

En tres juegos, Morejón trabajó 3.2 episodios, en los que ponchó a siete bateadores rivales, se anotó un rescate y tuvo efectividad de 0.00.

El derecho avileño Yennier Cano sigue consolidándose como uno de los apagafuegos más seguros de todo el béisbol, por lo que los Orioles de Baltimore le dieron esta semana una extensión contractual por dos campañas más.

Cano pitcheó tres innings en igual número de partidos, abanicó a tres y lanzó para 0.00.

Y el pinero Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta, salvó tres partidos en igual número de oportunidades. En tres capítulos ponchó a uno y tuvo efectividad de 0.00.

Frío, frío

El avileño Luis Robert Junior sigue sin encontrar el camino que lo llevó a ser considerado en algún momento uno de los peloteros cubanos más talentosos de los últimos años.

En los últimos siete días, Robert apenas ligó tres imparables en 22 turnos, para un anémico average de .136, en tanto se ponchó en diez ocasiones.