Yordán Alvarez se va al Juego de Estrellas como Cubano de la Semana 

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Yordán Alvarez, el tunero de los Astros de Houston, desplegará todo su poder en el Juego de las Estrellas de este martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Air Yordán, por mucho el mejor pelotero de todas las Grandes Ligas en esta temporada, llega a la pausa simbólica que marca la mitad de la campaña con otra semana en la que encabezó a la armada cubana en las Mayores.

Entre el lunes 6 y el domingo 12 de julio, el bateador designado de los Astros disparó siete hits en 24 turnos, para average de .292, con tres carreras anotadas e igual número de impulsadas.

Como extrabases, Alvarez se apuntó un doblete y par de cuadrangulares, para un slugging de .583.

Yordán está a la caza de la Triple Corona de la Liga Americana, al liderar los departamentos de jonrones (30) y remolcadas (70), además de hits (111), total de bases (221), promedio de embasamiento (.426), slugging (.633) y OPS (1.059).

El único obstáculo en su búsqueda de la Triple Corona es el también cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, quien batea para average de .322, por .318 el de Houston.

En los últimos siete días, Yandy se fue de 30-10 (.333), con cinco anotadas y par de empujadas, con dos dobles y un bambinazo como extrabases, para slugging de .500.

Uno que acompañará a Alvarez y a Díaz en el Juego de las Estrellas es el pinareño Randy Arozarena, quien tuvo una buena semana, con seis cohetes en 21 oportunidades (.286), con cuatro anotadas e igual número de remolcadas.

Entre sus hits, Arozarena disparó par de jonrones, para slugging de .571.

Y el villaclareño Víctor Mesa Junior, de los Rays, tuvo la mejor semana de su carrera.

En 13 turnos bateó seis hits, para average de .462, con dos anotadas, tres impulsadas, un biangular, par de vuelacercas y slugging de 1.000.

Desde la lomita, brillaron los relevistas zurdos Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, y Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston.

El habanero Morejón trabajó cuatro episodios en tres partidos, en los que permitió una carrera limpia, tuvo efectividad de 3.00 y propinó cuatro ponches, apuntándose su séptima victoria del año.

El holguinero Chapman, también convocado para el Juego de Estrellas, lanzó dos innings en igual número de partidos, con un abanicado, efectividad perfecta de 0.00, un triunfo y su decimonoveno juego salvado de la temporada.

Y el novato Franco Alemán, de los Guardianes de Cleveland, sigue aprovechando cada oportunidad en su temporada de debut.

El espirituano Alemán vio acción en tres partidos, en los que completó tres innings en blanco, con dos hits permitidos y par de ponches.