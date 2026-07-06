Yordán está vuelta como el Cubano de la Semana en Grandes Ligas

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El slump de Yordán Alvarez duró menos que un merengue en la puerta de un colegio.

El tunero de los Astros de Houston retomó su paso ofensivo demoledor y reclamó la corona semanal entre todos los cubanos que juegan en las Grandes Ligas.

Entre el lunes 29 de junio y el domingo 5 de julio, Air Yordán disparó diez hits en 23 turnos, para average de .435, con cuatro carreras anotadas y 11 impulsadas.

Como extrabases, conectó cuatro jonrones y llegó a 29 en la campaña, puntero de la Liga Americana.

Asimismo, con sus 11 remolcadas recuperó el liderazgo de ese departamento en el joven circuito, con 67, al tiempo que va segundo en average, con .320, un punto por detrás del villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay.

Alvarez fue seleccionado como Bateador Designado titular del equipo de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas del próximo 14 de julio en Filadelfia.

Gran semana tuvo también el jardinero pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, otro que estará en el Juego de las Estrellas.

Arozarena se fue de 21-7 (.333), con siete anotadas y cinco empujadas, par de dobletes, un cuadrangular y slugging de .571.

Seleccionado por primera vez al partido estelar, el pinero Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta, también disfrutó de una buena semana.

Iglesias lanzó tres innings en tres partidos, en los que permitió una limpia, ponchó a tres y se apuntó su decimoséptimo rescate del año.

Otro asistente al Juego de las Estrellas será el holguinero Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, quien estará por novena ocasión.

Chapman trabajó dos innings en igual número de encuentros y aunque permitió un jonrón, salvó dos juegos y llegó a 18 en la temporada, con tres abanicados, con los que llevó hasta 1,366 el récord de más ponches entre todos los relevistas que han pasado por las Grandes Ligas en toda la historia.

Y el vueltabajero Andy Pagés, jardinero central titular del equipo de la Liga Nacional, vio una recuperación en los últimos siete días, al disparar siete cohetes en 26 turnos, con tres anotadas y cinco impulsadas.

Tres de sus hits fueron extrabases, dos dobles y un vuelacercas, para slugging de .461.

Frío, frío

Los otros dos cubanos que estarán presentes en el Juego de las Estrellas, se enfriaron en la última semana.

Uno de ellos fue Yandy Díaz, que apenas ligó dos imparables en 20 turnos, para average de .100, con seis abanicados.

El hijo de Jorge “La Araña” Díaz conservó a duras penas el liderazgo de los bateadores de la Americana, con .321, delante de Yordán.

Y Miguel Vargas, único representante que tendrán los Medias Blancas de Chicago en Filadelfia, bateó poco, pero fue productivo.

Vargas ligó sólo cinco hits en 26 turnos, para average de .192, aunque anotó cinco carreras y remolcó cuatro.

Como extrabases, despachó tres biangulares y un bambinazo, para slugging de .423.

El hijo de Lázaro Vargas llegó a 20 jonrones en la campaña y se proyecta para terminar el año con 36 batazos de vuelta y 102 carreras impulsadas.