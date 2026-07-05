Siete cubanos estarán en el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas

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Si alguien tenía dudas sobre la frase de que “los cubanos, aunque pocos, hacen mucho ruido en las Grandes Ligas”, los hechos se encargan de confirmar semejante afirmación.

Siete cubanos estarán en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, que se disputará en Filadelfia el próximo 14 de julio.

El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, será el bateador designado titular del equipo de la Liga Americana, mientras que el pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, será el centerfield abridor de la Nacional.

Para Yordán, será su cuarta participación en Juegos de Estrellas, mientras que Pagés lo hará por primera vez.

Asimismo, el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, y el holguinero Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, fueron incluidos en el equipo del joven circuito.

Yandy estará por segunda vez, Arozarena por tercera, Chapman lo hará por novena ocasión y Vargas será debutante.

En el equipo de la Nacional, además de Pagés, aparece por primera oportunidad el pinero Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta.

La cifra de siete cubanos representa la mayor cantidad entre todos los peloteros extranjeros que juegan en el mejor béisbol del mundo.

Asimismo, es la segunda mayor cantidad de peloteros nacidos en la Mayor de Las Antillas, luego de que en 2023 asistieran ocho.

Para que se tenga una idea de la dimensión de esa cifra, basta decir que apenas 27 cubanos han participado en la actual campaña de MLB, lo que contrasta con los 82 dominicanos y los 80 venezolanos que han visto acción este año en las Mayores.

Sólo seis dominicanos y cuatro venezolanos aparecen en las nóminas de ambas ligas.

Los quisqueyanos Vladimir Guerrero Junior, de los Azulejos de Toronto, y Junior Caminero, de los Rays, fueron seleccionados por el voto de los fanáticos para abrir como titulares del equipo de la Americana en primera y tercera bases, respectivamente, al tiempo que Juan Soto, de los Mets de Nueva York, será uno de los jardineros titulares en el viejo circuito.

Además, fueron invitados los lanzadores Christopher Sánchez y Jhoan Durán, de los Filis de Filadelfia, y el campocorto de los Marlins de Miami, Otto López.

Por su parte, los venezolanos invitados son los serpentineros zurdos Ranger Suárez, de los Medias Rojas, y Eduardo Rodríguez, de los Diamondbacks de Arizona, el segunda base Luis Arráez, de los Gigantes de San Francisco, y el receptor William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee.

Estos son los rosters completos para el Juego de las Estrellas.

Liga Americana

Titulares

C: Shea Langeliers, Atléticos, 1B: Vladimir Guerrero Jr, Azulejos, 2B: Ernie Clement, Azulejos, 3B: Junior Caminero, Rays, SS: Bobby Witt Jr, Reales de Kansas City, los jardineros Mike Trout, Angelinos de Los Angeles, Byron Buxton, Mellizos de Minnesota y Aaron Judge, Yankees de Nueva York, así como Yordán Alvarez, como Bateador Designado.

Suplentes

Adley Rutschman, Orioles de Baltimore, Dillon Dingler, Tigres de Detroit, Travis Bazzana, Rays, Nick Kurtz, Atléticos, Kevin McGonigle, Tigres de Detroit, Ben Rice, Yankees, Miguel Vargas, Medias Blancas, Randy Arozarena, Marineros, Cody Bellinger, Yankees, Riley Greene, Tigres y Yandy Díaz, Rays.

Lanzadores

Bryan Baker, Rays, Dylan Cease, Azulejos, Aroldis Chapman, Medias Rojas, Jacob Latz, Rangers de Texas, Parker Messick, Guardianes de Cleveland, Drew Rassmussen, Rays, Joe Ryan, Mellizos, Cam Schlittler, Yankees, Cade Smith, Guardianes, Ranger Suárez, Medias Rojas, Louis Varland, Azulejos, y Michael Wacha, Reales.

Al momento de anunciarse la selección, Guerrero Jr declinó participar y su lugar como primera base titular será ocupado por Nick Kurtz, en tanto tampoco se espera la presencia de Aaron Judge, en la lista de lesionados de los Yankees, aunque hasta ahora se desconoce quién lo reemplazará como abridor.

Liga Nacional

Titulares

C Drake Baldwin, Bravos, 1B Freddie Freeman, Dodgers, 2B Ozzie Albies, Bravos, 3B Max Muncy, Dodgers, SS CJ Abrams, Nacionales de Washington, los jardineros Brandon Marsh, Filis, Juan Soto, Mets y Andy Pagés, Dodgers, con el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers, como BD.

Suplentes

William Contreras, Cerveceros, Hunter Goodman, Rockies de Colorado, Luis Arráez, Gigantes, Bryce Harper, Filis, Otto López, Marlins, Matt Olson, Bravos, Sal Stewart, Rojos de Cincinnati, Corbin Carroll, Diamondbacks, Pete Crow-Armstrong, Cachorros de Chicago, Jordan Walker, Cardenales de St. Louis, James Wood, Nacionales, y Kyle Schwarber, Filis.

Lanzadores

Chase Burns, Rojos, Jhoan Durán, Filis, Raisel Iglesias, Bravos, Max Meyer, Marlins, Mason Miller, Padres, Jacob Misiorowski, Cerveceros, Eduardo Rodríguez, Diamondbacks, Chris Sale, Bravos, Cristopher Sánchez, Filis, Paul Skenes, Piratas de Pittsburgh, Logan Webb, Gigantes, y Yoshinobu Yamamoto, Dodgers.