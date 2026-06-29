Vargas es el Cubano de la Semana

Luego de apagarse en la semana anterior, el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, se encendió nuevamente en los últimos siete días, ¡y de qué manera!

Entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio, el hijo del legendario antesalista de los Industriales Lázaro Vargas despachó diez cohetes en 23 turnos, para average de .435, con cinco carreras anotadas y ocho impulsadas.

Cinco de sus hits fueron extrabases, dos dobletes y tres jonrones, para llegar a 19 en la campaña, lo que le dio un slugging semanal de .913.

Otro que sigue en fuego con su bate fue el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay.

En 22 veces, el hijo de Jorge “La Araña” Díaz conectó diez imparables, para average de .455, con siete anotadas y cuatro remolcadas. Yandy sonó tres biangulares y su slugging fue de .591.

Con semejante despliegue ofensivo, elevó su average en la temporada a .336, líder absoluto de todas las Grandes Ligas.

La mala noticia es que salió del partido del domingo con molestias musculares, aunque no fue colocado en la lista de lesionados y es evaluado día a día.

Y desde la lomita brilló el habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego.

Morejón salió a lanzar en tres partidos, en los que trabajó tres episodios, con apenas dos imparables permitidos, cero boletos, tres ponches y efectividad de 0.00.

El zurdo de los Padres, que tuvo un tormentoso inicio de campaña, ya ha logrado rebajar su efectividad hasta 3.43.

Frío, frío

Esto puede ser una rareza, pero el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, se enfrió en los últimos siete días.

Air Yordán apenas ligó tres hits en 19 turnos, para average de .158, con cuatro carreras anotadas, cero impulsadas, y un doblete como único extrabase.

Alvarez abanicó seis veces, aunque recibió ocho pases gratis y todavía batea para elevado promedio de .311, segundo en la Liga Americana, detrás de Yandy Díaz.

Y el lanzallamas holguinero Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, tuvo una semana agridulce.

El Misil Cubano trabajó en cuatro partidos y aunque se apuntó dos rescates, malogró sus primeros dos salvamentos en el año, aunque en uno de ellos fue mal defendido por sus compañeros.

En total, lanzó tres innings, permitió siete hits, con cinco carreras, cuatro de ellas limpias, regaló tres boletos y propinó tres ponches.

Con esos tres abanicados llegó a 1,363 en su carrera e igualó el récord para un relevista, que ahora comparte con el miembro del Salón de la Fama Hoyt Wilhem.

Le basta ponchar a un bateador más, para quedar como líder absoluto entre todos los relevistas que han pasado por Grandes Ligas.