Un Aroldis Chapman histórico es el Cubano de la Semana

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El zurdo holguinero Aroldis Chapman sigue a paso firme su camino hacia el Salón de la Fama y en los últimos siete días escaló al noveno lugar de juegos salvados de toda la historia, al mismo tiempo que elevó aún más su récord de ponches entre todos los relevistas que han pasado por las Grandes Ligas.

En la semana del lunes 20 al domingo 26 de julio, Chapman, cerrador de los Medias Rojas de Boston, trabajó en tres partidos, en los que cubrió tres innings en blanco, con cuatro abanicados, y se apuntó tres rescates, para llegar a 24 en la temporada.

Con esos salvamentos, el Misil Cubano ya suma 391 en su carrera, para relegar al décimo escalón al miembro del Salón de la Fama Dennis Eckersley (309).

Asimismo, extendió a 1,373 el récord histórico de ponches entre apagafuegos.

Encendido con el madero continúa el tunero Yordán Alvarez, bateador designado de los Astros de Houston.

En la semana, Air Yordán disparó ocho cohetes en 21 turnos, para average de .381, con siete carreras anotadas y cuatro impulsadas, con tres cuadrangulares como extrabases, para un slugging de .810.

Alvarez continúa la persecución de la Triple Corona de la Liga Americana, donde encabeza no sólo los departamentos de average (.323), jonrones (34) y remolcadas (77), sino también los hits (123), promedio de embasamiento (.431), slugging (.643), OPS (1.074), extrabases (54) y total de bases recorridas con sus batazos (245), lo que lo convierte en firme candidato para ganar el premio de Jugador Más Valioso del joven circuito.

Buena semana tuvo también el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

Arozarena ligó ocho imparables en 24 veces, para average de .333, con cuatro anotadas y un remolque, que consiguió con un vuelacercas, su único extrabase, para un slugging de .458.

Aparte de Yordán y Randy, los otros cubanos que más brillaron en la semana fueron serpentineros.

El espitiruano Franco Alemán sigue consolidándose en el bullpen de los Guardianes de Cleveland.

En esta ocasión, en dos partidos trabajó un inning y dos tercios sin permitir carreras, en los que propinó tres ponches.

El villaclareño Orlando Ribalta, de los Nacionales de Washington, actuó en dos encuentros y de seis outs que sacó en dos episodios, cinco fueron por la vía de los strikes, sin tolerar anotaciones.

El zurdo avileño Kendry Rojas, de los Mellizos de Minnesota, también vio acción en dos juegos, en los que cubrió seis entradas y un tercio. Permitió dos limpias, para una efectividad de 2.84, y abanicó a siete bateadores rivales.

Y el habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, subió a la lomita cuatro veces, con 4.1 episodios en blanco, y cuatro chocolates.

Frío, frío

El villaclareño Yandy Díaz tuvo un inusual bajón en la semana, luego de meses disputándole a Yordán Alvarez la corona de los bateadores de la Americana.

En los últimos siete días, el hijo de Jorge "La Araña" Díaz ligó siete hits en 32 turnos, para average de .219, aunque anotó seis veces y empujó cinco carreras, con un biangular y un bambinazo como extrabases.

En la semana, Díaz vio descender su average global de la temporada de .310 a .303 puntos, segundo detrás de Alvarez.