César Prieto recibe una nueva oportunidad en Grandes Ligas

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Los Cardenales de San Luis vuelven a llamar al cubano César Prieto a las Grandes Ligas.

Luego de reventar la pelota con los RedBirds, la sucursal de Triple A de los Cardenales en Memphis, el cienfueguero Prieto recibirá una nueva oportunidad, su tercera, para tratar de demostrar su talento en el mejor béisbol del mundo.

El cubano, ahora con 27 años, saltó a los titulares en 2021, al escapar de la selección nacional a su llegada a West Palm Beach, Florida, para disputar el torneo preolímpico.

Firmó con los Orioles de Baltimore en el 2022 y dos años más tarde, fue canjeado a su actual organización de San Luis.

En el 2025 recibió su primera oportunidad en las Mayores, pero en seis turnos al bate, se ponchó cinco veces y apenas consiguió un infield hit, antes de ser enviado nuevamente a las Menores.

Este año volvió a ser llamado a Grandes Ligas a inicios de la temporada, pero se fue en blanco en 17 oportunidades.

Hasta ahora, en MLB batea para un anémico average de .43, con un hit en 23 turnos.

En Triple A, dejó promedio de .307, con 80 imparables en 261 veces al bate, 17 dobles, un triple y 12 jonrones, 37 remolcadas y 46 anotadas.

Ahora se verá si, como dice el refrán, a la tercera será la vencida para el versátil jugador cubano, que defiende la intermedia, el campocorto y la antesala.

George Lombard Junior sube con los Yankees

El campocorto cubanoamericano George Lombard Junior hace su debut este martes con los Yankees de Nueva York.

Lombard, de 21 años, es el prospecto número uno de los Yankees y fue colocado en la alineación titular como octavo bate en el segundo juego de la serie ante los Cardenales.

Antes de la fecha límite de cambios, los equipos buscaban incluir al cubanoamericano en cualquier transacción, pero Nueva York se negó a canjearlo, al considerarlo el futuro de la organización en el campocorto.

Para abrirle espacio en el roster, los Yankees enviaron a Triple A a Anthony Volpe, en una serie de movimientos que incluyó también la democión a las Menores del jardinero dominicano Jasson Domínguez y del serpentinero Angel Chivilli.