Peloteros élite en Cuba ganarán menos de 6 dólares al mes

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El régimen cubano anunció una actualización para los ingresos de los peloteros de la Serie Nacional y la Liga Élite, pero el incremento permanente para la mayoría de los jugadores fue mínimo.

La Resolución 12/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elevó el salario básico de un integrante de la principal competición beisbolera del país de 3.500 a 3.725 pesos cubanos, un aumento de apenas 225 pesos.

Los nuevos pagos, incluidos en la norma, corresponden principalmente a estímulos temporales durante las competencias y no modifican el ingreso fijo que reciben los atletas.

Al cambio de 675 pesos por dólar vigente este viernes en el mercado informal, esos 3.725 pesos representan 5,52 dólares mensuales. Ese es el salario estable de un pelotero que entrena durante prácticamente todo el año, representa a su provincia y disputa la Serie Nacional, considerada el principal torneo del béisbol cubano.

La resolución incorpora un estímulo para los jugadores durante la Serie Nacional y otro pago adicional para quienes participen en la Liga Élite, pero ambos tienen carácter temporal y dejan de pagarse cuando concluyen esas competencias.

La única modificación permanente dentro de la escala, además del incremento de 225 pesos para los jugadores de la Serie Nacional, corresponde a las reservas, cuyo ingreso pasa de 2.400 a 3.210 pesos, la misma cantidad fijada por el Gobierno como nuevo salario mínimo nacional. Eso significa que un integrante del roster principal apenas cobrará 515 pesos más que una reserva.

La diferencia también se redujo con respecto a la escala aprobada en 2021. En aquel momento, un pelotero de la Serie Nacional ganaba 1.625 pesos por encima del salario mínimo. Con la actualización, esa brecha quedó reducida a poco más de 500 pesos, mientras el costo de la vida continuó aumentando y el peso cubano perdió gran parte de su poder adquisitivo.

La dimensión de ese salario se aprecia mejor al compararlo con los precios de productos básicos en la isla. Según los valores monitoreados por 14ymedio, un cartón de huevos ronda los 3.000 pesos, un litro de aceite cuesta aproximadamente 2.000, la libra de arroz se vende alrededor de 320 y la de pollo cerca de 680 pesos.

Con el salario correspondiente a un mes completo, un pelotero puede comprar un cartón de huevos y poco más de dos libras de arroz. También podría optar por un litro de aceite, dos libras de pollo y una libra de arroz.

Lo que no puede hacer es comprar al mismo tiempo un cartón de huevos y un litro de aceite, porque ambos productos suman alrededor de 5.000 pesos, bastante más que los 3.725 pesos que recibe por todo un mes de trabajo.

La resolución también mantiene sin cambios los premios individuales establecidos desde 2021.

El Jugador Más Valioso, el Novato del Año y los líderes de los principales departamentos estadísticos continuarán recibiendo 1.000 pesos, equivalentes hoy a 1,48 dólares al cambio informal de 675 pesos por dólar.

Los jugadores que participen en al menos el 70 por ciento de los encuentros de su equipo cobrarán 5.000 pesos al finalizar la temporada, mientras la bolsa destinada al equipo campeón seguirá siendo de 65.000 pesos para repartir entre jugadores y cuerpo técnico.

Una estimación del economista Javier Pérez Capdevila, divulgada por elTOQUE, calculó en 96.060 pesos el costo mensual de una canasta de bienes y servicios esenciales en Cuba. Tomando esa referencia, un pelotero de la Serie Nacional tendría que destinar casi 26 meses de salario completo para reunir el dinero necesario para cubrir el costo de una sola canasta mensual, siempre que durante todo ese tiempo no gastara un solo peso en ninguna otra necesidad.