Cubanos hicieron historia en el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas

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Los cubanos hicieron historia en el Juego de las Estrellas disputado este martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Los siete peloteros nacidos en la Mayor de Las Antillas vieron acción en el partido, que ganó el equipo de la Liga Americana por blanqueada de 4-0, con lo que superaron la marca de seis, establecida en 1968 e igualada en 2023.

El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, abrió como bateador designado y segundo en la alineación del joven circuito.

Air Yordán disparó el primer imparable y anotó la primera carrera del encuentro, remolcado por cañonazo de Cody Bellinger ante el zurdo dominicano Christopher Sánchez.

Se fue de 2-1 y fue sustituido por el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, quien se ponchó en los dos turnos que consumió.

El habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas, entró temprano en el partido, luego de que el antesalista titular, el quisqueyano Junior Caminero, fuera golpeado en su mano izquierda por un envío de Riley O´Brien, a 98 millas por hora.

Vargas falló en línea corrida al jardín central, bien fildeada por el pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, y en su segundo turno, despachó cuadrangular a 433 pies de distancia por el izquierdo, ante los servicios del zurdo Justin Wrobleski, también de los Dodgers, en el octavo episodio.

El hijo de Lázaro Vargas se convirtió en el cuarto cubano con jonrón en Juegos de Estrellas, hito alcanzado antes por Tany Pérez (1967), José Canseco (1990) y Yandy (2023).

El pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, entró en el partido en el quinto inning y conectó un sencillo en dos veces.

Del otro lado del terreno, el también vueltabajero Pagés se fue en blanco en dos ocasiones, aunque fue víctima de una gran jugada del segunda base Ernie Clement, quien le robó un imparable.

Fue, de cierta manera, la venganza de Clement, cuyo batazo que pudo haber decidido a favor de los Azulejos de Toronto la pasada Serie Mundial, fue capturado espectacularmente por Pagés, en una jugada que quedó grabada para todos los tiempos.

Los otros dos cubanos que participaron en el choque fueron los relevistas Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, y Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston.

Iglesias, en su primera participación en Juegos de Estrellas, retiró en blanco el sexto inning, con un hit permitido, mientras que Chapman, en su novena aparición en estos clásicos de media temporada, liquidó a los dos bateadores que enfrentó en el noveno, uno de ellos por la vía del ponche.

En 1968, seis cubanos vieron acción en el Juego de las Estrellas: los miembros del Salón de la Fama Tany Pérez y Tony Oliva, Bert Campaneros, Leo Cárdenas, Luis tiant y Joe Azcue.

En el 2023 fueron ocho los convocados, Lourdes Gurriel Junior, Adolis García, Yennier Cano, Jorge Soler, Arozarena, Yandy, Yordán y Luis Robert Junior, aunque estos dos últimos no tuvieron participación.