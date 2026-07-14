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Andy Pagés, de Arroyos de Mantua al Juego de Estrellas de Grandes Ligas

Andy Pagés será el jardinero central titular del equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas.
Andy Pagés será el jardinero central titular del equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas.

Sumario

  • Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, será el jardinero central titular del equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas, al ser seleccionado por el voto de los aficionados.
  • Pagés es uno de los siete peloteros nacidos en Cuba que estarán en el Juego de las Estrellas que se disputa este martes en Filadelfia.
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Cuando comenzó a jugar béisbol en un polvoriento terreno de Arroyos de Mantua, en Pinar del Río, lejos estaba Andy Pagés de imaginar que sería el jardinero central titular de la Liga Nacional en un Juego de Estrellas de MLB.

Ocho años después de firmar su primer contrato como profesional, tras salir de la isla, el duro trabajo rindió frutos, hasta convertir a Pagés en una estrella del mejor béisbol del mundo.

“Estoy feliz de poder ser parte de esto y poder abrir un juego, pues mucho mejor. Pero sí, feliz de poder estar aquí”, explicó en conversación con el sitio Pelota Cubana USA el jardinero central de los campeones Dodgers de Los Angeles.

Andy Pagés en el Juego de las Estrellas
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Andy Pagés en el Juego de las Estrellas
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Pelota Cubana USA: Dave Roberts mencionó que Clayton McCullough fue una gran parte de por qué tú estás donde estás hoy. Habla un poquito de él, habla un poquito de cómo él te ayudó en tu desarrollo como jugador.

“Sí, Clayton ha estado ahí desde que yo estaba en liga menor. Él ha sido excelente, excelente coach para mí. Me ha ayudado en muchos aspectos y siempre ha estado ahí con los otros del outfield, tratando de hacerme mejor cada día, y gracias a él también estoy aquí hoy”, contó el pinareño, refiriéndose al actual manager de los Marlins de Miami.

Pelota Cubana USA: En el Media Day ahora, Randy (Arozarena) estaba hablando de cómo ustedes vivían cerca en Cuba. Habla de Randy, ¿cómo él te ha ayudado a ti también en tu carrera?

“Sí, él... obviamente, recordamos todos esos momentos que vivimos cuando estábamos en Cuba. Obviamente, él un poco más viejo que yo, fue como un empuje para mí, para para seguir adelante y poder estar hoy donde estoy. Y sí, él hoy lo que me dijo fue que se siente orgulloso de todo lo que he logrado y para mí es un excelente jugador y ha puesto sus números en Grandes Ligas”, dijo Pagés.


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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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