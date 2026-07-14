Andy Pagés, de Arroyos de Mantua al Juego de Estrellas de Grandes Ligas

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Cuando comenzó a jugar béisbol en un polvoriento terreno de Arroyos de Mantua, en Pinar del Río, lejos estaba Andy Pagés de imaginar que sería el jardinero central titular de la Liga Nacional en un Juego de Estrellas de MLB.

Ocho años después de firmar su primer contrato como profesional, tras salir de la isla, el duro trabajo rindió frutos, hasta convertir a Pagés en una estrella del mejor béisbol del mundo.

“Estoy feliz de poder ser parte de esto y poder abrir un juego, pues mucho mejor. Pero sí, feliz de poder estar aquí”, explicó en conversación con el sitio Pelota Cubana USA el jardinero central de los campeones Dodgers de Los Angeles.

Pelota Cubana USA: Dave Roberts mencionó que Clayton McCullough fue una gran parte de por qué tú estás donde estás hoy. Habla un poquito de él, habla un poquito de cómo él te ayudó en tu desarrollo como jugador.

“Sí, Clayton ha estado ahí desde que yo estaba en liga menor. Él ha sido excelente, excelente coach para mí. Me ha ayudado en muchos aspectos y siempre ha estado ahí con los otros del outfield, tratando de hacerme mejor cada día, y gracias a él también estoy aquí hoy”, contó el pinareño, refiriéndose al actual manager de los Marlins de Miami.

Pelota Cubana USA: En el Media Day ahora, Randy (Arozarena) estaba hablando de cómo ustedes vivían cerca en Cuba. Habla de Randy, ¿cómo él te ha ayudado a ti también en tu carrera?

“Sí, él... obviamente, recordamos todos esos momentos que vivimos cuando estábamos en Cuba. Obviamente, él un poco más viejo que yo, fue como un empuje para mí, para para seguir adelante y poder estar hoy donde estoy. Y sí, él hoy lo que me dijo fue que se siente orgulloso de todo lo que he logrado y para mí es un excelente jugador y ha puesto sus números en Grandes Ligas”, dijo Pagés.



