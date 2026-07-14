Raisel Iglesias disfruta su primer Juego de las Estrellas

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Tuvo el cubano Raisel Iglesias que salvar 272 juegos a lo largo de 12 temporadas, para que las Grandes Ligas entendieran que el pinero es un cerrador de la élite y que merecía estar en el Juego de las Estrellas.

Iglesias, que comenzó su carrera en el 2015 con los Rojos de Cincinnati y tuvo un paso breve por los Angelinos de Los Angeles, asistirá por primera vez al Clásico Estelar en el equipo de la Liga Nacional con el uniforme de los Bravos de Atlanta.

En conversación con el sitio Pelota Cuba USA, el derecho de 36 años valoró el significado de esta convocatoria, a esta altura de su brillante carrera.

“No tenía tanta ya confianza, tanta creencia en lo que era el Juego de las Estrellas. Gracias a Dios se me dio la oportunidad, me eligieron. Como te dije, si me elegían, vengo, participo, trato de llevarme la mejor experiencia de aquí y pasar momentos agradables de junto a muchos compañeros que tienen mucho talento y mucha calidad. Disfrutar de este momento y como te dije, si no era elegido, iba a mi casa tranquilo a disfrutar de mi con la familia, de mis cuatro días de vacaciones, unas minivacaciones, y tratar de mantener una segunda mitad y con salud. Bueno, gracias a Dios estamos aquí, como te dije, venir a pasarla bien y divertirnos”, dijo Iglesias.

"Estoy muy contento, contento de estar aquí, de participar, … es un mérito más para mi carrera, un mérito más, un logro más ser parte de este excelente grupo de grandes jugadores. Y como te dije, pasarla bien, divertirme y y llevarme la mejor experiencia de todo esto”, añadió el cerrador de los Bravos.

“Hasta ahora ha sido una gran temporada. Me siento muy contento con los resultados, con las cosas como han ido saliendo, tratando de dar el máximo en el terreno, ayudar al equipo a obtener victorias, que es la meta principal, y ahora, para la segunda mitad es mantenernos saludables y seguir ese mismo ritmo y mejorar en algunos dos o tres aspectos que falten por para para tener una temporada bien exitosa”, explicó el pinero, quien viajó al Juego de Estrellas acompañado por su familia.

“Tengo mi hermano con su esposa, mi esposa, los hijos míos. Tengo unos cuantos, tengo unas cuantas familias aquí y tengo a amigos conmigo también”.

"Contento de ser uno de los de los siete cubanos que están aquí representando a a Cuba en el Juego de las Estrellas. Sabemos la situación que estamos pasando nosotros allá en nuestro país, lamentable, y nada, como te digo, venimos a llevarnos la mejor experiencia, tratar de hacerlo bien y que nuestra afición, la gente en Cuba, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que pueda que tenga la oportunidad de poder ver el Juego de las Estrellas, que se lleve una buena imagen de nosotros y una buena satisfacción y que estén orgullosos de los siete que están representando a Cuba aquí en el Juego de las Estrellas”, concluyó Iglesias.