Chapman disfruta su noveno Juego de Estrellas como si fuera el primero

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Aroldis Chapman es un viejo conocido en los Juegos de las Estrellas, y a pesar de estar por novena oportunidad, lo disfruta siempre como la primera.

En conversación con el sitio Pelota Cubana USA, el hombre que más duro ha lanzado una pelota de béisbol (105.8 mph), explicó la clave de su longevidad, que a sus 38 años le permite seguir marcando triple dígito en el velocímetro.

“Es un tipo que ha trabajado bien duro, día y noche, bien dedicado al deporte y que el día de mañana se pueda recordar esa parte de mí”.

“La ética de trabajo, la forma de trabajar, de entrenar día a día. Creo que es algo que me ha permitido a poder estar aquí por muchos años”, añadió el holguinero, apodado con justicia como el Misil Cubano.

“Creo que aparte de eso, he desarrollado mucho mejor lo que es mi pitcheo secundario. El comando que llevo ha mejorado muchísimo y creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado mucho”, señaló el lanzallamas de los Medias Rojas de Boston.

Pelota Cuba USA: ¿Qué se siente estar en esa conversación de que posiblemente puedas ser un Salón de la Fama?

“Ah, para mí es un orgullo y contento. Cuando se habla así, quiere decir que alguien construyó una buena carrera y nada, eso es lo que lo que creo que espera cada jugador de poder construir una carrera buenísima para su futuro, para cuando se retire, y creo que lo hemos logrado, lo estamos logrando”, respondió Chapman, uno de los siete cubanos presentes en el Juego de las Estrellas del 2026.

“Bien contento, orgulloso de nosotros poder estar aquí juntos y estar compartiendo este momento. Para mí algo increíble y creo que hasta histórico, que no he visto tantos cubanos juntos en un Juego de Estrellas”.

El cerrador de los Medias Rojas habló también del gran momento por el que pasa su equipo, a las puertas de la zona de clasificación a los playoffs.

“¿Sabes?, ahora mismo están jugando bien, se están divirtiendo en el terreno, se ven bien felices y cuando tú estás jugando así, las cosas empiezan a salir bien”, concluyó.



