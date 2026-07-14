Miguel Vargas todavía no se cree estar en el Juego de las Estrellas

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Miguel Vargas se tomó en serio la afirmación de que esta tendría que ser su temporada consagratoria en las Grandes Ligas, al punto de ser invitado, por primera vez en su joven carrera, al Juego de las Estrellas, que se disputa este martes 14 de julio en Filadelfia.

Vargas sigue los pasos iniciados en 1951 por Minnie Miñoso, entre varios cubanos de los Medias Blancas en Juegos de Estrellas.

“Increíble, la verdad. Para mí, representar a figuras así, como Miñoso, (José Dariel) Abreu, todos los cubanos que han representado a esta organización, para mí significa mucho”, dijo en conversación con el sitio Pelota Cubana USA.

Vargas es uno de los siete peloteros nacidos en Cuba presentes en este Juego de las Estrellas, cinco de ellos, como él, con el equipo de la Liga Americana.

“Creo que me senté ahí en el locker de Aroldis como diez minutos, porque la verdad es que uno no se lo cree. Y creo que, sabes, es algo increíble cuando hace no mucho yo estaba mirando a estos tipos jugar en Grandes Ligas, e ir a la postemporada, y ganar anillos de Serie Mundial, y ahora compartir con ellos es algo increíble para mí y la verdad estoy emocionado por eso”, reconoció el hijo de Lázaro Vargas, legendario antesalista de Industriales en las Series Nacionales cubanas.

Vargas ha sido pieza clave en el renacer de estos Medias Blancas, que dos años atrás impusieron un récord negativo de 121 derrotas en los 162 juegos de la temporada regular.

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“Creo que la unión del equipo, la química. Creo que somos un grupo joven y tenemos muchas ganas de demostrar que pertenecemos a la liga y que podemos ganar en esta liga al alto nivel”.