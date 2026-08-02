Los Dodgers sacuden el mercado al adquirir al zurdo Tarik Skubal

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Si los Dodgers de Los Angeles, campeones de la Serie Mundial en 2024 y 2025, ya parecían poderosos, ¿qué decir ahora, que sumaron a su rotación al zurdo Tarik Skubal, la pieza más codiciada en el mercado de cambios de las Grandes Ligas?.

Skubal, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en los dos últimos años, llega a los Dodgers en un canje por el jardinero Zyhir Hope y de los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, tres de los principales prospectos de la organización angelina.

El traspaso del estelar zurdo destraba el mercado, cuando faltan 24 horas para la fecha límite para hacer cambios.

Los Dodgers, que en principio no se inclinaban por adquirir a Skubal, mostraron un interés repentino en los últimos días, tras las dudas sobre si el japonés Shohei Ohtani podrá volver a lanzar en lo que queda de temporada, debido a molestias en una rodilla y el bíceps derecho.

Además, el regreso del zurdo Blake Snell y del derecho Tyler Glasnow de la lista de lesionados no acaba de concretarse, por lo que la gerencia del equipo decidió buscar ayuda -¡y qué ayuda!- en el mercado, para reforzar una rotación que ahora mismo tiene al japonés Yoshinobu Yamamoto y al zurdo Justin Wrobleski como únicos puntales seguros.

El también nipón Roki Sasaki y Emmet Sheehan han sido inconsistentes y la espera por Snell y Glasnow puede ser más larga de lo esperado.

La adquisición por los Dodgers era la más lógica. El equipo tiene la capacidad financiera para asumir los alrededor de ocho millones de dólares del sueldo que le queda pendiente por cobrar a Skubal, quien había ganado el arbitraje salarial en el invierno a los Tigres y consiguió 32 millones por todo el 2026.

Además, la granja del equipo angelino es catalogada como la mejor entre las 30 organizaciones de Grandes Ligas, por lo que tenían las piezas suficientes para dar en el intercambio.

Dos de los tres jugadores entregados a Detroit por Skubal figuran entre los 100 mejores prospectos de todo el béisbol.

Zyhir Hope es el número 25 y River Ryan el 68, mientras que Brady Smith era el decimoséptimo dentro de la franquicia de Los Angeles.

En los Dodgers, Skubal se unirá a Ohtani en la primera ocasión en que un premio Cy Young y un Jugador Más Valioso en dos años consecutivos jueguen en el mismo equipo.

Ohtani ha sido el MVP de la Nacional en 2024 y 2025, los mismos años en que el recién llegado dominó a los lanzadores en la Americana.

El canje a los Dodgers destraba un mercado que estaba trancado a la espera de este movimiento.

A Skubal todo el mundo lo quería, pero pocos tenían lo necesario para obtenerlo.

Tras el anuncio, otros cambios que se han producido en las últimas horas.

Los Medias Blancas de Chicago recibieron al lanzador derecho dominicano Luis Castillo de los Marineros de Seattle, a cambio del también quisqueyano Seranthony Domínguez, el jardinero Nolan Jones y el prospecto receptor Boston Smith, mientras que los Yankees de Nueva York salieron del relevista Camilo Doval, a quien lo canjearon a los Piratas de Pittsburgh por dos jugadores de Ligas Menores.

La fecha límite para los cambios será este lunes 3 de agosto.

De aquí a las seis de la tarde del lunes, se esperan 24 horas de movimientos frenéticos que reconfigurarán el panorama de los equipos que aspiran a entrar a la postemporada en octubre.