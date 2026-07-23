Varios cubanos podrían cambiar de equipo antes del 3 de agosto

Getting your Trinity Audio player ready...

Una máxima beisbolera reza que la Serie Mundial se juega en octubre, pero se gana en julio.

Y es que es en julio donde los equipos con aspiraciones de llegar al Clásico de Otoño hacen las movidas de mercado que les permiten el empujón decisivo para encarar la recta final de la campaña y la postemporada, aunque este año, la fecha límite para cambiar jugadores fue extendida hasta el 3 de agosto.

Alrededor de un centenar de jugadores se mencionan con mayor o menor insistencia entre los posibles canjes, en los que los equipos deben valorar si les conviene o no entrar en el mercado, ya como compradores, o como vendedores. Y en la lista hay varios cubanos.

Hasta hace tres semanas atrás, el nombre que más sonaba entre los nacidos en la Mayor de Las Antillas para cambiar de equipo era el del relevista zurdo holguinero Aroldis Chapman, pero con el levantón de los Medias Rojas de Boston, que han ido del último lugar de la división Este de la Liga Americana, a ocupar uno de los tres puestos de comodines de cara a los playoffs, el Misil Cubano no se va a ningún lado.

Dos veces en su carrera, Chapman se ha visto involucrado en canjes a mitad de temporada y en ambas ocasiones, en 2016 con los Cachorros de Chicago, y en 2023 con los Rangers de Texas, terminó colgándose en sus dedos sendos anillos de campeón de Serie Mundial.

Otros dos antillanos cuyos cambios resultaron fundamentales para los equipos que los adquirieron fueron el granmense Yoenis Céspedes y el habanero Jorge Soler.

Céspedes fue traspasado en 2015 de los Tigres de Detroit a los Mets de Nueva York en el último minuto antes de que expirara la fecha límite de cambios.

La llegada de "La Potencia" a la Gran Manzana le dio un vuelco total a la ofensiva de los Mets, al punto de llevarlos hasta el Clásico de Octubre, aunque perdieron en la instancia decisiva ante los Reales de Kansas City.

Y Soler llegó en 2021 a los Bravos de Atlanta, procedente de los Reales. Lo demás es historia: Soler Power no sólo ganó la Serie Mundial, sino que resultó el Jugador Más Valioso.

Precisamente, Soler, ahora con los Angelinos de Los Angeles, es otro de los cubanos mencionados entre los posibles a cambiar de destino.

Pero desde entonces, ya no es el mismo. Si bien puede aportar un bate de poder y experiencia en postemporada, el habanero no pasa por su mejor momento, por lo que no resulta tan atractivo para quien necesite ayuda ofensiva.

Lo mismo ocurre con el avileño Luis Robert, de los Mets, un hombre que, debido a recurrentes lesiones, no ha podido traducir al terreno su talento natural.

Ahora bien, si algún equipo necesita ayuda urgente en el bullpen, ahí es donde dos cubanos pueden aportar mucho, muchísimo, en las aspiraciones de avanzar a los playoffs.

Adrián Morejón, el zurdo de los Padres de San Diego, ha sido uno de los mejores relevistas intermedios en las últimas tres temporadas.

Desde el 2024 para acá, Morejón ha trabajado 191.1 innings, con una efectividad de 2.67, 202 ponches y solo 51 pasaportes.

Con los Padres fuera de competencia y a las puertas de la agencia libre, el zurdo habanero aportaría mucho a quien lo tome, por su capacidad de trabajar más de un inning en sus salidas.

El otro es el derecho avileño Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore.

Cano, el único pelotero que ha llegado a las Mayores desde la Liga Argentina, ha sido una pieza clave en el bullpen de los Orioles, desde que lo adquirieron en canje con los Mellizos de Minnesota en el 2022.

Quien se lo lleve, lo tendrá en control hasta el 2029, año en que llegará a la agencia libre, aunque después de esta campaña entra en el proceso de arbitraje salarial.

Pero el avileño es un relevista más que confiable y muy barato, pues al menos para estos meses que restan de campaña, sólo habrá que pagarle lo que falta de su salario de 1.6 millones de dólares.